Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ubu, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili A. T. (27) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je, pre ponoći 7. januara ove godine, učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen muškarac (22).

Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu.

Mladić je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Ubu, A. T. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo učestvovanje u tuči, biti priveden tužiocu.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti i identifikaciji nepoznatih osoba koje su učestvovale u tuči.

Sleteo u kanal

Jezivom nasilju prethodio je niz gotovo bizarnih okolnosti. Saobraćajna nesreća, pomaganje, a potom i tuča. Ubrzo sevnula je sekira.

No, krenimo redom.

U jednom selu kod Uba, na Božićno veče oko 23.30 sati, došlo je do saobraćajne nesreće, kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće povređenog D. T. (22).

Mladić je videvši to, prema informacijama koje posedujemo, izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji je upravljao autom koji je ostalo zaglavljen u kanalu.

- D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal.On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspešno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć - otkriva izvor.

Tada je usledila drama.