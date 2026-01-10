Petar R. prvobitno je osuđen na 4 i po godine, da bi kasnije odluka bila preinačena i on je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu osuđen na 3 i po godine robije.

- Okrivljeni je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 i po godine, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja. Međutim, ova odluka je preinačena u junu 2024. godine i mladić je dobio kaznu zatvora u trajanju od tri i po godine - rečeno je Kuriru iz Višeg suda u Somboru.

Istom presudom je izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, kojom se optuženom zabranuje da upravlja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 3 godine, računajući od pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove.