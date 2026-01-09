Bugarskom državljaninu V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati
POLICIJA U SMEDEREVU ZAUSTAVILA "MERCEDES" IZ BUGARSKE, A UNUTRA CRVENA KESA... Službenici pronašli kokain i heroin, vozač odmah uhapšen (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, uhapsili su V. A. V. (46), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil „mercedes“ i kamp prikolica osumnjičenog - piše u saopštenju.
Evo šta je sve policija zaplenila prilikom hapšenja bugarskog državljanina: Foto: MUP Srbije
V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.
