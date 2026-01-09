Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, uhapsili su V. A. V. (46), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil „mercedes“ i kamp prikolica osumnjičenog - piše u saopštenju.

Evo šta je sve policija zaplenila prilikom hapšenja bugarskog državljanina: Foto: MUP Srbije

V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

Ne propustiteHronikaEKVADOR RASPISAO POTERNICU ZA SRSPKIM NARKO BOSOM: Osumnjičen da je u konzervama tune švercovao kokain iz Kolumbije u Evropu, radio za Eskobara iz Srbije!
5465.jpg
HronikaSRBIN UHAPŠEN U ITALIJI SA KOKAINOM OD 20 MILIONA EVRA: Kamionom išao iz Španije za Srbiju, prevozio pločice, a u kabini sakrio 3 putne torbe (foto, video)
kokain
HronikaCRNOGORSKA POLICIJA ZAUSTAVILA BMW, ODMAH PRIVELI SRBINA (43)! Sa dve devojke i kokainom pokušao da pređe granicu
5696839_kokain-rance.._ls.jpg
HronikaMINISTAR DAČIĆ OTKRIO NOVE DETALJE O VELIKOJ ZAPLENI KOKAINA NA MERDARU! Pogledajte kako je izlegao pretres mercedesa albanskih tablica! (Video)
zaplena kokain Merdare