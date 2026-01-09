Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanciuhapsili su M. Ć. (45) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

- Sumnja se da je, juče, on otuđio novac iz jedne menjačnice u Bačkoj Palanci, pošto je, prethodno, zapretio radnici smrću - navode u saopštenju.

Intenzivnim operativnim radom, policija je, posle nekoliko sati identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i deo ukradenog novca.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.

Ne propustiteHronikaUHAPŠENA DEČIJA BANDA, NAJMLAĐA IMA SAMO 12 GODINA! Radnicu (58) apoteke tukli po glavi, pa pokušali da je opljačkaju: Epilog drame u Ruzveltovoj ulici
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaORUŽANA PLJAČKA ZLATARE U STROGOM CENTRU NOVOG PAZARA! Usred bela dana uleteo s pištoljem, radnicu isprskao biber sprejom i ukrao 3 kilograma zlata
1745961785407.jpg
Hronika"SANJAM DA ME KOLJE!" Potresna ispovest bake Bojane (89) iz Ivanjice koju je maskirani dečak (15) OPLJAČKAO UZ PRETNJU NOŽEM: Stavio mi je SEČIVO POD VRAT
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1 copy.jpg
HronikaDEČAK (15), UZ PRETNJU NOŽEM, OPLJAČKAO STARICU (89) Naoružan i sa fantomkom upao joj u kuću: Rasvetljeno razbojništvo u Ivanjici
IMG_20251106_172138.jpg