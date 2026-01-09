Intenzivnim operativnim radom, policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog i njemu je odmah određeno zadržavanje do 48 sati
PU Novi Sad
PRETIO SMRĆU RADNICI, PA OPLJAČKAO MENJAČNICU U BAČKOJ PALANCI! Policija u brzoj akciji pronašla razbojnika, ali ne i sav novac
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanciuhapsili su M. Ć. (45) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.
- Sumnja se da je, juče, on otuđio novac iz jedne menjačnice u Bačkoj Palanci, pošto je, prethodno, zapretio radnici smrću - navode u saopštenju.
Intenzivnim operativnim radom, policija je, posle nekoliko sati identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i deo ukradenog novca.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.
Reaguj
Komentariši