Slušaj vest

"Godinu završavamo vruće, srećno i pomalo razmaženo!" ovako je glasio Fejsbuk status bračnog para Borisa i Kristine Jozić, koji su pronađeni mrtvi na luksuznom novogodišnjem putovanju na Arubi.

Misteriozna smrt bračnog para iz Čikaga, danima šokirao javnost širom sveta, a dosadašnja istraga vodi se u pravcu da je Boris navodno, nakon svađe ubio svoju suprugu Kristinu, a potom izvršio samoubistvo skokom sa terase hotelske sobe. Inače, prvo je pronađeno njegovo telo ispred luksuznog hotela gde su danima boravili pre tragedije, a kada su istražitelji došli na teren sa izbezumljenim osobljem hotela ušli su u sobu, gde su zatekli Kristinu koja nije davala znake života.

1/4 Vidi galeriju Fotografije koje je bračni par objavio samo tri dana nakon smrti Foto: Društvene Mreže

Delovali srećno

Bračni par koji se venčao pre sedam godina, ako je sudeći prema objavama na društvenim mrežama, bili su jako povezani, srećni i zajedno su gradili budućnost ponosno ističući da su vlasnici poznate teretane u Čikagu. Koliko su bili bliski govori i podatak da su na društvenim mrežama imali nekoliko profila, ali i zajedničkih.

- Boris i Kristina počeli su da se zabavljaju 2014. godine, a venčanli su se pre sedam godina. Delovali su srećno, i niko za sada ne zna zašto se ovo dogodilo... Oni su 1. januara okačili slike iz Arube, videlo se da se lepo provode i zabavljaju, a tri dana kasnije, 4. januara njihove tela su nađena. Priča se da je u pitanju ubistvo i samoubistvo - navodi sagovornik.

Boris i Kristina Jozić Foto: Društvene Mreže

Biznis

Takođe, Kristina je pored biznisa u teretani otišla i korak dalje u preduzetništvu, pa je napravila sopstveni brend - proteinske krofne, koje su za kratko vreme osvojile lokalno tržište. Kako se može videti na mrežama ona je svoj proizvod često prezentovala na američkim televizijama.

"Najsrećniji rođendan oboma i srećna šestra godišnjica braka! Nazdravlje nam za još godina života i da zajedno gradimo još uspomena" piše na fotografiji bračnog para koja je objavljena u novembru 2024. godine. Ispod ove objave samo su se nizali lepi i pozitivni komentari za Borisa i Kristinu Jozić. Da im je Aruba omiljena destinacija svedoči i niz fotografija iz 2019. godine kada su objavili i status na Fejsbuku dok poziraju u kupaćim kostimima: "Blagosloveni smo što smo ovde na ovom srećnom ostrvu".

Bračni par Jozić Foto: Društevne Mreže

Istražitelji i dalje nisu uspeli da utvrde koji motiv je ovog tragičnog zločina i kako se on uopšte i odigrao. Porodica i prijatelji su van sebe nakon vesti da su Boris, inače Srbin iz Bosne i Hercegovine i njegova Kristina, Filipinka nađeni mrtvi. Dok se svi opraštaju od njih, Kristinini rođaci pokrenuli su akciju prikupljanja novčane pomoći putem GoFundMe kako bi je dostojanstveno sahranili.