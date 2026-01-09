MISTERIJA SMRTI SRBINA I ŽENE NA ARUBI SVE VEĆA! Boris i Kristina 1. januara kačili srećne slike na Fejsbuk, a tri dana kasnije nađeni mrtvi! (foto)
"Godinu završavamo vruće, srećno i pomalo razmaženo!" ovako je glasio Fejsbuk status bračnog para Borisa i Kristine Jozić, koji su pronađeni mrtvi na luksuznom novogodišnjem putovanju na Arubi.
Misteriozna smrt bračnog para iz Čikaga, danima šokirao javnost širom sveta, a dosadašnja istraga vodi se u pravcu da je Boris navodno, nakon svađe ubio svoju suprugu Kristinu, a potom izvršio samoubistvo skokom sa terase hotelske sobe. Inače, prvo je pronađeno njegovo telo ispred luksuznog hotela gde su danima boravili pre tragedije, a kada su istražitelji došli na teren sa izbezumljenim osobljem hotela ušli su u sobu, gde su zatekli Kristinu koja nije davala znake života.
Delovali srećno
Bračni par koji se venčao pre sedam godina, ako je sudeći prema objavama na društvenim mrežama, bili su jako povezani, srećni i zajedno su gradili budućnost ponosno ističući da su vlasnici poznate teretane u Čikagu. Koliko su bili bliski govori i podatak da su na društvenim mrežama imali nekoliko profila, ali i zajedničkih.
- Boris i Kristina počeli su da se zabavljaju 2014. godine, a venčanli su se pre sedam godina. Delovali su srećno, i niko za sada ne zna zašto se ovo dogodilo... Oni su 1. januara okačili slike iz Arube, videlo se da se lepo provode i zabavljaju, a tri dana kasnije, 4. januara njihove tela su nađena. Priča se da je u pitanju ubistvo i samoubistvo - navodi sagovornik.
Biznis
Takođe, Kristina je pored biznisa u teretani otišla i korak dalje u preduzetništvu, pa je napravila sopstveni brend - proteinske krofne, koje su za kratko vreme osvojile lokalno tržište. Kako se može videti na mrežama ona je svoj proizvod često prezentovala na američkim televizijama.
"Najsrećniji rođendan oboma i srećna šestra godišnjica braka! Nazdravlje nam za još godina života i da zajedno gradimo još uspomena" piše na fotografiji bračnog para koja je objavljena u novembru 2024. godine. Ispod ove objave samo su se nizali lepi i pozitivni komentari za Borisa i Kristinu Jozić. Da im je Aruba omiljena destinacija svedoči i niz fotografija iz 2019. godine kada su objavili i status na Fejsbuku dok poziraju u kupaćim kostimima: "Blagosloveni smo što smo ovde na ovom srećnom ostrvu".
Istražitelji i dalje nisu uspeli da utvrde koji motiv je ovog tragičnog zločina i kako se on uopšte i odigrao. Porodica i prijatelji su van sebe nakon vesti da su Boris, inače Srbin iz Bosne i Hercegovine i njegova Kristina, Filipinka nađeni mrtvi. Dok se svi opraštaju od njih, Kristinini rođaci pokrenuli su akciju prikupljanja novčane pomoći putem GoFundMe kako bi je dostojanstveno sahranili.
Istraga povodom misterzione smrti bračnog para je i dalje u toku i ona će utvrditi sve detalje tragedije.