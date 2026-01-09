MAKEDONAC OSUĐEN U SRBIJI NA 6 GODINA ZATVORA ZBOG KOKAINA! U "fordu" prevozio pakete droge, a evo kako je "pao" kod Leskovca
Viši sud u Leskovcu doneo je danas presudu kojom je Imeri Sefer, državljanin Severne Makedonije iz Skoplja, osuđen na šest godina zatvora zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Sud je utvrdio da je Sefer 20. avgusta 2025. godine, na autoputu E75 kod Brestovca, u svom putničkom vozilu neovlašćeno prenosio i držao radi prodaje čak 7.988,40 grama kokaina - saopštili su iz suda.
U izrečenu zatvorsku kaznu biće mu uračunato vreme provedeno u pritvoru, u kojem se nalazi od hapšenja, odnosno od 20. avgusta 2025. godine.
Sud je istom presudom izrekao i meru bezbednosti oduzimanja opojne droge, dok je osuđeni obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Leskovcu.
Prilikom javnog objavljivanja presude, predsednik sudskog veća je ukratko izneo razloge odluke, a protiv presude je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu u roku od 15 dana od dana prijema presude.
Takođe, Seferu je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne. Protiv tog rešenja, optuženi i njegov branilac imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu u roku od tri dana.
Posle hapšenja se oglasio i Dačić
Podsetimo, droga je otkrivena prilikom kontrole vozila na jednom od najfrekventnijih saobraćajnih pravaca u Srbiji, a zaplena skoro osam kilograma kokaina spada u jednu od većih u tom delu zemlje.
Ovim povodom oglasio se tada i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je izjavio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaplenili oko osam kilograma kokaina i uhapsili državljanina Severne Makedonije.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaplenili su oko osam kilograma kokaina i uhapsili S. I. (34), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na auto-putu kod Brestovca, u automobilu „ford“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla devet paketa u kojima je bio kokain - istakao je ministar Dačić i zahvalio svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji.