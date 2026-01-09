Slušaj vest

Viši sud u Leskovcu doneo je danas presudu kojom je Imeri Sefer, državljanin Severne Makedonije iz Skoplja, osuđen na šest godina zatvora zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Sud je utvrdio da je Sefer 20. avgusta 2025. godine, na autoputu E75 kod Brestovca, u svom putničkom vozilu neovlašćeno prenosio i držao radi prodaje čak 7.988,40 grama kokaina - saopštili su iz suda.

U izrečenu zatvorsku kaznu biće mu uračunato vreme provedeno u pritvoru, u kojem se nalazi od hapšenja, odnosno od 20. avgusta 2025. godine.

Sud je istom presudom izrekao i meru bezbednosti oduzimanja opojne droge, dok je osuđeni obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Leskovcu.

Prilikom javnog objavljivanja presude, predsednik sudskog veća je ukratko izneo razloge odluke, a protiv presude je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Takođe, Seferu je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne. Protiv tog rešenja, optuženi i njegov branilac imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu u roku od tri dana.

Posle hapšenja se oglasio i Dačić

Podsetimo, droga je otkrivena prilikom kontrole vozila na jednom od najfrekventnijih saobraćajnih pravaca u Srbiji, a zaplena skoro osam kilograma kokaina spada u jednu od većih u tom delu zemlje.

Ovim povodom oglasio se tada i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je izjavio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaplenili oko osam kilograma kokaina i uhapsili državljanina Severne Makedonije.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija