Slušaj vest

Pojedini prestupnici u Srbiji kazne za počinjena krivična ili prekršajna dela umesto u zatvoru služe u domovima kulture, bibliotekama, bolnicama, staračkim domovima! Trenutno 172 osuđenika izvršavaju kaznu rada u javnom interesu, a obavljaju različite poslove u korist društvene zajednice.

Sve više ugovora

- Prva takva kazna upisana je u Matičnu knjigu u januaru 2007. U toku 2024. godine je izrečeno 111 kazni rada u javnom interesu za krivična dela i 827 kazni za prekršaje - kažu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), čija je Poverenička služba nadležna za sprovođenje kazni rada u javnom interesu.

Kako objašnjavaju, osuđena i prekršajno kažnjena lica upućuju se kod poslodavaca sa kojima je Uprava zaključila ugovor o saradnji.

- Porastao je broj ugovora koje je Uprava potpisala sa javnim preduzećima i u ovom trenutku ima zaključene ugovore sa 442 preduzeća. Uprava ima ugovore sa bolnicama i kliničkim centrima, poput KBC Zemun, zatim sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", JKP "Parking servis" iz Beograda, Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju "Gamzigrad" iz Zaječara, Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti u Beogradu. Uprava ima potpisane ugovore i sa gerontološkim centrima, poput gerontološkog centra u Nišu i Obrenovcu, kulturnim i sportskim centrima, sa JP "Hipodrom Beograd", Institutom za nuklearne nauke "Vinča", zatim sa javnim preduzećima koja se bave komunalnim delatnostima, mesnim zajednicama, gradskim opštinama, bibliotekama - objašnjavaju iz UIKS gde sve, pored zatvora, može da se odsluži kazna.

Maksimum 360 sati

Nadzor nad izvršenjem ovih kazni obavlja poverenik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a poslodavac omogućava uslove rada i neposredno nadgleda rad osuđenog lica.

- Kazna rada u javnom interesu izriče se u trajanju do maksimalno 360 sati. Najčešće se izriču za sledeća dela iz oblasti krivice: krađa, laka telesna povreda, ugrožavanje sigurnosti, učestvovanje u tuči, uništenje ili oštećenje tuđe stvari, šumska krađa, nasilje u porodici, nedavanje izdržavanja... Kazna rada u javnom interesu iz oblasti prekršaja izriče se za dela iz oblasti javnog saobraćaja - kažu iz Uprave i napominju da u slučaju da osuđeno lice ne ispunjava obaveze, poverenik o tome obaveštava sud, koji kaznu ili ostatak kazne rada u javnom interesu može preinačiti u zatvorsku.

- Prednosti su što osuđeno lice ostaje u društvenoj zajednici, ne prekida mu se radni odnos, može da nastavi sa školovanjem i ono što je posebno važno, lice je sve vreme sa svojom porodicom što znači da nema "kidanja" porodičnih veza. Takođe, ovaj vid sankcije predstavlja uštedu i za društvo - osam sati kazne rada u javnom interesu menja jedan zatvorski dan, a sami zatvorski kapaciteti se rasterećuju - ističu iz UIKS.

Najpoznatiji slucaj: Manekenka lagala, pa morala da radi

Na društvenokoristan rad svojevremeno je bila osuđena i manekenka Mina Milenković koja je 2013. godine izmislila da je oteta i silovana kako bi privukla pažnju tadašnjeg dečka. Za Minom se tada tragalo 39 sati, nakon čega se ona pojavila raščupana i bosa u Resniku tvrdeći da su je dvojica muškaraca otela i zlostavljala. Medutim, istragom je utvrđeno da je manekenka lagala i zbog toga je bila osuđena na 100 sati rada u javnom interesu.

Jemče dostojanstvo

U postupku izvršenja, kako naglašavaju, jemči se poštovanje dostojanstva lica prema kojem se sprovode sankcije.
- Lice ne sme biti stavljeno u neravnopravan i diskriminatorski položaj. Takođe, rad u javnom interesu ne sme ugrožavati zdravlje i bezbednost osuđenog, a sama kazna se ne može izvršiti bez pristanka lica kome je izrečena - dodaju.

Benefiti

Svesni svoje odgovornosti

Praksa pokazuje da su sami izvršioci krivičnih dela kojima je izrečena kazna rada u javnom interesu svesni posledica onoga što su učinili i štete koju su nekome naneli. U tom smislu, lica sve više razumeju važnost besplatnog društvenog rada kako bi se kompenzovala naneta šteta pojedincu ili široj zajednici, sa jedne strane, a sa druge, sačuvalo njihovo dostojanstvo.

- Lica koja nam dolaze na izvršenje ove kazne ne smatraju u određenoj meri ovu kaznu stigmom, makar ne u meri kao ranije, već imamo primere da su sve više svesni svoje odgovornosti prema društvu koju će da manifestuju kroz svoj rad u određenom vremenskom periodu - kažu iz UIKS.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU PRAZNICI IZA REŠETAKA CENTRALNOG ZATVORA: Osuđenici i zaposleni zajedno okitili novogodišnju jelku u beogradskoj kaznionici (foto)
Centralni zatvor kićenje jelke
HronikaU ZATVORU PADINSKA SKELA ODRŽAN ŠAHOVSKI TURNIR: Učestvovali osuđenici iz svih zatvora u Srbiji (foto)
padinska.jpg
HronikaOSUĐENICIMA IZ SMEDEREVSKOG ZATVORA ZLATO ZA RAKIJU "APS" Na međunarodnom sajmu od doktora poljoprivrednih nauka dobili priznanje (foto)
FOTO Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, rakija APS.jpg
HronikaMINISTAR PRAVDE POSETIO PROIZVODNI PROGRAM KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA: Obišao Međunarodni sajam hortikulture u Beogradu
Nenad Vujić 2.jpg