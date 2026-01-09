Slušaj vest

Nastavak ispovesti brata Alme Ćosović, Demira Ćosovića, koju je brutalno pretukao Duško Ramić, a koja je posle dvomesečne borbe za život preminula u bolnici prikazan je u emisiji "Crna hronika". Stravični zločin dogodio se prošle godine u Crnoj Gori.

Dušan Ramić je bio u emotivnoj vezi sa Almom Ćosović, a početkom juna 2025. ju je pretukao ispred njene ćerkice, koja je dete sa posebnim potrebama, a zatim pobegao. Nesrećnu ženu posle 30 sati pronašao je komšija i pozvao Hitnu pomoć. Alma je posle gotovo dvomesečne borbe za život preminula u bolnici početkom avgusta. Ramić je uhapšen posle nekoliko dana bekstva.

- On je to uradio pred tim detetom. U izjavi kaže da se on probudio sutra tu kod njih, oko 17 časova. Nalazi moju sestru u dnevnom boravku. On je probao kao da je osvesti, međutim videvši šta je uradio i znajući, svestan svojih dela i posledica šta je monstruozno napravio pred takvim detetom, on kaže da je doveo do kupatila i probao da je osvesti. Video je da to ne ide i doneo je do kreveta, bacio je tu i pobegao - kaže Ćosović.

Ćosović dodaje da je on bio svestan svoje svireposti i monstruoznosti.

- Zločin je mala reč. Nisu bili u braku, nije živeo u toj kući, bio je gost a ne porodica. Dođete u tuđu kuću, ubijete i prebijete. Ona je kasnije preminula - kaže on.

On dodaje da je njegova sestra oko 30 sati ležala bez svesti.

- On je pobegao sa lica mesta, što pokazuje njegovu svirepost i njegovu spremnost da je uradio to sa direktnim umišljajem da ona umre tu, da umre dete koje je ostavljeno tu. Znao je da je dete sa posebnim potrebama koje ne može samo ni da jede, ni da se presvuče, ni uzme terapiju.

Alma je povredama podlegla 3. avgusta 2025. godine, a u januaru optužnice nema. Ćosović kaže da je za vreme dok je bila u bolnici niko od nadležnih nije dolazio da proveri stanje i da li je živa.

- Kada smo išli u posete, uvek smo pitali glavnu sestru i doktora da li je neko dolazio, uvek je odgovor bio ne. Niko se na ovo nije obazirao dva meseca. Kada je preminula javio sam se Centru za ženska prava i tad kreće vest o njenoj smrti. Tada je to uzelo Više državno tužilaštvo i naložena je obdukcija, urađena uveče oko 21 ili 22 časa. Preuzeo sam telo. Mi smo je transportovali za Nikšić i sutra je sahranjena.

Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila nasilno.

- Smrt nije bila obična, nije bila prirodna. Umrla je nasilnom smrću. Ovo može da se kvalifikuje kao teško ubistvo. Javnost Crne Gore i dosta ljudi sa kojima sam komunicirao kažu tako, pravnici i advokati, pa i neki tužioci. Samo tužiteljka koja vodi slučaj tako to ne vidi, ne znam zašto.

Ćosović kaže da očekuje da je tužiteljka Radmila Gačević ovom "monstrumu i zločincu" dala nagradu od 25 godina slobode.

- Kada sam davao izjavu kod nje bila je veoma ozbiljna žena i ozbiljno se zauzela za slučaj. Kasnije kada smo videli u novinama kvalifikaciju dela shvatio sam da je ona njegov advokat. Po svim zakonskim pravilima ona treba da bude moj advokat. Ona predstavlja državu. Ona traži maksimalnu kaznu. Tužilaštvo to treba da radi, treba u ovoj utakmici da bude napadač. U ovom slučaju je tužilaštvo zamenilo uloge. Tužiteljka brani osumnjičenog za ovaj svirepi zločin. Na dan kontrole optužnice sam bio prisutan. Sudsko veće je njoj dalo reč, a ona kaže šta treba da kaže. Pitaju advokata osumnjičenog da li se slaže sa onim što tužiteljka iznosi, a on se slaže i seda. Pitaju osumnjičenog da li se slaže sa optužnicom, čovek dva puta kaže da se slaže. Još nisam čuo u sudskoj praksi za ovakvo ubistvo da se osumnjičeni, tužiteljka i advokat osumnjičenog slažu, a ja sedim okružen policijom i spuštam glavu, a ja oštećen.

Ubica nije izjavila saučešće

Ćosović kaže da osumnjičeni nije izjavio saučešće:

- Ne znam ni da li me je prepoznao jer je policija bila oko mene kada su ga doveli. To je trajalo svega 6 minuta i izveli su ga, tužiteljka i advokat su otišli a ja ostao sam sa sudskim većem. Nemam kome da se žalim, niko iz Crne Gore od novinara me nije kontaktirao osim štampanih medija. U emisije me nisu zvali a rado bih se odazvao, ne bih morao da dolazim u Beograd - kaže Ćosović.

Brat ubijene žene se rasplakao usred emisije zahvaljujući se voditeljki emisije "Crna hronika", Slađani Nedeljković za "human, ljudski gest":

- Ja moram da idem preko 500 kilometara kako bih ispričao svoju tugu i bol. Ovo ne treba da se dešava više. Ovim zlotvorima treba da se sudi, tužiteljka je ovime dala vetar u leđe nekima da ubijaju nečije majke i sestre. Ovo je vapaj za pravdom. Moju sestru niko ne može da vrati, ali za buduće žene. Znam šta će te porodice proći, pričam iz srca i duše realnost - kaže Ćosović.

