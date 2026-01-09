TINEJDŽERU (18) ZBOG DUGA OD 100 EVRA ZARIO NOŽ U VRAT?! Određen pritvor osumnjičenima za ubistvo mladića u kafiću u Tovariševu: Detalji svirepog zločina!
Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana dvojici mladića, osumnjičenih da su u jednom kafiću u selu Tovariševu, kod Bačke Palanke, učestvovali u ubistvu mladića Nenada G. (18), koji je nasmrt izboden na proslavi Božića.
Kako je Kurir pisao, uhapšen je Nenad M. (28) koji je odranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela, dok je njegov saučesnik M. K. uhapšen zbog pomaganja Nenadu M. nakon ubistva.
- Prema dvojici osumnjičenih rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu određen pritvor do 30 dana. Prema osumnjičenom N.M. zbog krivičnog dela ubistvo pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će ometati postupak uticanjem na svedoke, da bi mogao ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.
Prema osumnjičenom M.K. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju.
Protiv ove odluke dozvoljena je žalba, dodaje se.
Dug okidač zločina?!
- Po selu se priča da je ubijen zbog nesporazuma oko nekog duga.Navodno, ubijeni Nenad je dugovao 100 ili 200 evra i to je trebalo da vrati, međutim kako se tonije dogodilo osumnjičeni je "hteo da utera dug"- kaže nam sagovornik koji tvrdi da je dobro upućen u slučaj.
Podsetimo, ubistvose dogodilo 7. januara, oko tri sata iza ponoći u jednom kafiću u mestu Tovariševo, kada je osumnjičeni nožem izbo žrtvu u toaletu. Nakon što mu jezario nož u vrat, pobegao je sa mesta zločina, a nesrećni tinejdžer je ubrzo preminuo u sanitetu Hitne pomoći i pored svih napora lekara.
Policija je nakon veščasovne i opsežne potrage uhapsila Nenada M. kao i njegovog saučesnikaza koga se sumnja da mu je pomogao u bekstvu i skrivanju nakon ubistva.
