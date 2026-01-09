Slušaj vest

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Z.J., otac maloletnika za kog se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u svoju babu i dedu, a zatim u sebe, zadržan je u trajanju od 48 sati zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo "zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica".

Osumnjičeni će u navedenom roku biti saslušan na okolnost krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.