U Novom Sadu večeras je došlo do požara u stanu u potkrovlju zgrade u Ulici Jovana Cvijića
Buktinja
POŽAR U STANU U POTKROVLJU! Buktinja u stambenoj zgradi u Novom Sadu: Tri vatrogasna vozila na terenu (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do požara u jednom od stanova u potkrovlju stambene zgrade u Novom Sadu.
Kako se navodi na Instagram stranici "serbialive_novisad", do požara je došlo u Ulici Jovana Cvijića 10.
Na terenu su tri vatrogasna vozila koja gase vatru, a vidi se i dim, a saobraćaj u tovoj ulici na Podbari je blokiran, navode Novosti.
Uzrok požara za sada nije poznat, a po nezvaničnim saznanjima, u trenutku kada je u stanu u potkrovlju planulo, navodno u njemu nije bilo nikoga.
Na terenu je i jedno vozilo sa lekarskom ekipom Zavoda za urgentnu medicinu, a za sada nema informacija, da li eventualno ima povređenih.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši