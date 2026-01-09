Večeras je došlo do požara u jednom od stanova u potkrovlju stambene zgrade u Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram stranici "serbialive_novisad", do požara je došlo u Ulici Jovana Cvijića 10.

Na terenu su tri vatrogasna vozila koja gase vatru, a vidi se i dim, a saobraćaj u tovoj ulici na Podbari je blokiran, navode Novosti.

Uzrok požara za sada nije poznat, a po nezvaničnim saznanjima, u trenutku kada je u stanu u potkrovlju planulo, navodno u njemu nije bilo nikoga.

Na terenu je i jedno vozilo sa lekarskom ekipom Zavoda za urgentnu medicinu, a za sada nema informacija, da li eventualno ima povređenih.

Uskoro opširnije...