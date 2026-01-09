Slušaj vest

Večeras je došlo do požara u jednom od stanova u potkrovlju stambene zgrade u Novom Sadu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "serbialive_novisad", do požara je došlo u Ulici Jovana Cvijića 10.

Na terenu su tri vatrogasna vozila koja gase vatru, a vidi se i dim, a saobraćaj u tovoj ulici na Podbari je blokiran, navode Novosti. 

Uzrok požara za sada nije poznat, a po nezvaničnim saznanjima, u trenutku kada je u stanu u potkrovlju planulo, navodno u njemu nije bilo nikoga.

Na terenu je i jedno vozilo sa lekarskom ekipom Zavoda za urgentnu medicinu, a za sada nema informacija, da li eventualno ima povređenih.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaŽENA UHAPŠENA ZBOG IZAZIVANJA POŽARA NA KATEDRALI U NOVOM SADU: Policija efikasnim operativnim radom pronašla osumnjičenu (52), kod nje nađen benzin!
Zapaljena katedrala u Novom Sadu
HronikaZAPALILA SE VRATA KATEDRALE U NOVOM SADU! Vatrogasci razvaljivali vrata, crkva puna dima, evo šta kažu očevici
pozar-3.jpg
HronikaPRVA INTERVENCIJA U 2026. GODINI! Vatrogasci u Novom Sadu izašli zbog požara: "U istom ritmu i u 2026. godini!" (VIDEO)
Screenshot 2026-01-01 003250.jpg
SrbijaPOŽAR U LEDINCIMA: Vatra izbila u dvorištu porodične kuće (FOTO)
vatrogasci vatra požar gašenje požara