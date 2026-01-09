Slušaj vest

Početkom januara navršilo se 27 godina od ubistva dvojice policajaca, Slavoljuba Božovića (40) i Zorana Pavličevića (38), a tom prilikom ranjen je njihov kolega Rodoljub Milović.

Tog 4. januara 1999. Aleksandar Matić je ubio dvojicu inspektora Trećeg odeljenja, a trećeg ranio, kada su došli da ga uhapse, jer je bio osumnjičen za likvidaciju svog prijatelja. Matić je tada imao 19 godina.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Matić je bio u svom stanu na Mirijevu kada je na vrata pozvonila policija. Čim je čuo da su na vratima inspektori, seo je u fotelju sa pištoljem u rukama. Inspektorima je vrata otvorila vlasnica stana sa detetom u naručju. Bila je to svojevrsna zamka.

Policajcu Božoviću je tog dana bio rođendan. Punio je 40 godina.

Inspektori su ušli unutra, a onda je usledio krvavi pir. Matić je prvo Božoviću pucao direktno u glavu i ubio ga na mestu. Pavličević se okrenuo, ali prekasno. Iako je bio nenaoružan, ubica mu je pucao u leđa i usmrtio ga. Onda je pogodio i Milovića, koji je nekako uspeo da odgurne od sebe pripravnika koji je išao s njim i tako mu spase život, a pritom i da rani napadača, koji je zatim uhapšen.

Inače, po Matića su tada došli zbog ubistva Davida Dunjića (18), koje je počinio dan ranije zbog svađe oko mobilnog telefona.