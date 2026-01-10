Slušaj vest

U napuštenom objektu na Keju žrtava racije u Novom Sadu rano jutros došlo je do incidenta kada je nepoznata osoba pala sa visine veće od pet metara.

Prema prvim informacijama, povređena osoba je nakon intervencije vatrogasaca izvučena i predata ekipi Hitne pomoći.

Kako je objavljeno, objekat gde se desio incident poznat kao mesto gde se okupljaju osobe bez krova nad glavom.