U napuštenom objektu na Keju žrtava racije u Novom Sadu rano jutros došlo je do incidenta kada je nepoznata osoba pala sa visine veće od pet metara.

Prema prvim informacijama, povređena osoba je nakon intervencije vatrogasaca izvučena i predata ekipi Hitne pomoći.

Kako je objavljeno, objekat gde se desio incident poznat kao mesto gde se okupljaju osobe bez krova nad glavom.

- Ovo nije prvi put da se na ovom mestu dešavaju slično incidenti, a često je dolazilo i do požara, ali i do narušavanja javnog reda i mira - navodi se u objavi na Instagram stranici 192.

