Slušaj vest

Na teritoriji opštine Ljig danas će biti dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, pokušavajući da spase ljude iz objekta zahvaćenog vatrom.

- Proglašava se Dan žalosti na teritoriji Opštine Ljig povodom tragičnog stradanja Ivanović Stefana iz Jajčića prilikom spasavanja ljudi iz požarom zahvaćenog objekta u Kran-Montani, Švajcarska, 1. januara. Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću - objavljeno je na sajtu opštine Ljig.

Dodaje se da je odluku o proglašenju dana žalosti doneo predsednik opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način bila odata pošta nastradalom sugrađaninu.

1/5 Vidi galeriju Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

Švajcarski mediji, među kojima i jedan od najčitanijih listova u toj zemlji "Blik", pisali su o hrabrosti Ivanovića, navodeći da je izlazio i ulazio u klub i da je spasio nekoliko ljudi, ali da ga je poslednji ulazak u zapaljeni objekat koštao života.

U požaru do koga je došlo u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u Kran-Montani poginulo je 40 ljudi.

Povređeno je 116 osoba, među kojima i četiri državljanina Srbije.

U Švajcarskoj je danas Dan žalosti, a komemoracija žrtvama požara biće održana u Izložbenom i kongresnom centru Martinji.