Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. E. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode.

Kako se sumnja, on je sinoć na Voždovcu uvukao u vozilo „škoda fabija“ tridesetogodišnju bivšu emotivnu partnerku i potom je stezao rukama za vrat i zadao nekoliko udaraca.

Policija je ubrzo zaustavila navedeno vozilo i uhapsila osumnjičenog.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

