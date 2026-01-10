Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su šesnaestogodišnjaka iz Bačkog Petrovog Sela, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio tri krivična dela,ugrožavanje sigurnosti, uništenje i oštećenje tuđe stvari i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

- Sumnja se da je on ušao u dvorište jednog meštanina i da mu je, uz pretnje, prislonio repliku pištolja na čelo, a zatim ga izveo na ulicu - navode u saopštenju i dodaju da se takođe sumnja da je on sutradan, grabuljama razbio četiri prozora na kući jedne meštanke i oštetio njena dva automobila.

On se tereti i da je, u dva navrata, pozivao telefonom Policijsku stanicu u Bečeju, da je pretio policijskim službenicima i vređao ih.