Slušaj vest

Viši sud u Beogradu koji je za 29. januar zakazao početak ponovljenog suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije, doneo je odluku i da majci produžio zabranu prilaska, sastajanja i komunikacije sa maloletnim sinom koji je posle zločina smešten u zdravstvenu ustanovu.

Sud je ovu meru, podsetimo, odredio u oktobru 2023. kada je protiv Miljane Kecmanović podignuta optužnica za zlostavljanje i zanemarivanje sina i od tada se kontroliše na svaka tri meseca.

Miljana Kecmanović Foto: Marko Karović

Miljana i Vladimir Kecmanović, podsetimo, u decembru 2024. bili su osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje. Prema nezvaničnim informacijama, drugostepeni sud je dao naloge koji dokazi bi trebalo ponovo, pre donošenja odluke, da budu razmotreni. Izvor Kurira otkrio je i da nije zahtevano da se ponovo saluša dečak ubica.

- To, međutim, ne znači da on zasiurtno neće biti ispitivan ponovo. Naime, 29. januara Vladimir i Miljana Kecmanović imaće mogućnost da se ponovo pred novim sudijom izjasne o krivici, a s ozbirom na to da je reč o postupku koji kreće iznova, pred novim sudskim većem, može da se dogodi da ono odluči da sve dokaze, uključujći i one na koje nije ukazao Apelacioni sud izvede iznova, kako bi se neposredno upoznao sa njima. To znači da će novi sudija tek doneti odluku da li će saslušati maloletnog svedoka. Takođe, on ima mogućnost i da iskaz maloletnog ubice, ali i druge dece koja su u vreme masakra bila u učionici, pročita - objasnio je sagovornik Kurira.

Tužilac Stefanović: Očekujem efikasan postupak i maksimalne kazne Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja. - Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović.

Na samom početku sudija će morati, kako je naveo, da donese još jednu važnu odluku, a to je da li će suđenje kao tokom prvog postupka biti zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, ili će ipak ovog puta javnost moći da prisustvuje. Podsetimo, prvo suđenje Vladimiru i MIljani Kecmanović na predlog tužilaštva, koji je prihvatilo sudsko veće, bilo je zatvoreno za javnost. Javno je objavljena samo presuda kojom su roditelji dečaka ubice oglašeni krivim.

OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Nenad Kostić

Vladimira Kecmanovića, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti i krivično dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Oni će ponovo imati priliku da se izjasne na optužbe, i ukoliko žele, ponovo svoju odbranu ili eventulano odgovore na pitanja učesnika u postupku - kaže sagovornik Kurira i podseća da su roditelji dečaka ubice tokom prvog suđenja negirali krivicu, tvrdeći da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", i da su "dobri i brižni roditelji", ali da su odbijali da odgovaraju na pitanja glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dvojice tužilaca koji su zastupali optužnicu. Sagovornici upućeni u postupak, ispričali su ranije za Kurir da su roditelji maloletnog ubice sebe pokušavali da predstave kao žrtve u sudnici.

Kao svedok tokom postupka, ispitivan je i njihov maloletni sin, koji je priznao da je ubio vršnjake i radnika obezbeđenja škole, ali protiv njega nije vođen postupak jer u to vreme nije imao navršenih 14 godina.

- I otac i majka su tokom postupka pokušali da se predstave kao "uzorni roditelji" i "ugledna i normalna porodica", tvrdili su da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, jedan od ključnih dokaza protiv njih je bio upravo svedočenje sina, koji je govorio o tome da ga je otac nazivao "psihopatom", a majka se ljutila kada u svemu nije bio najbolji. On je saslušan prvi put tokom istrage, a potom i na glavnom pretresu, kada je jedini put na kratko i izveden iz klinike u kojoj boravi od 3. maja 2023. godine - podseća izvor Kurira.