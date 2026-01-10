Slušaj vest

Crnogorska Granična policija na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica pronašla je municiju kod državljanina Srbije S. B. (55).

Iz Uprave policije saopšteno je da je granična policija na Aerodromu Podgorica, prilikom detaljne kontrole putnika i prtljaga na različitim letovima, kod četiri osobe – tri crnogorska i jednog državljanina Srbije, pronašla municiju.

Kako navode, policija je podnela krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv crnogorskih državljana P.M. (49), M.Š. (53) i maloljetnika starog 14 godina, te državljanina Srbije S.B. (55).

- Pregledom državljanina Srbije S. B. (55), policijski službenici su u unutrašnjosti jakne pronašli metak kalibra 7,62mm - naveli su iz Uprave policije. 

Kada je reč o troje crnogorskim državljanina, municija kalibra 7,62mm i 9mm, pronađena je pregledom ručnog i odvojenog prtljaga. 

Po nalogu postupajućih državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon prikupljenih obaveštenja, protiv svih su ovom tužilaštvu podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

