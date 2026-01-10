Najveći broj vozača, njih 419, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki drugi kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Akcijom je bilo obuhvaćeno 2.711 vozila, a otkriveno je 799 prekršaja. Kako navode iz kikindske policije, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 72 vozača. Čak 29 vozača je zadržano u službenim prostorijama, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama je zadržano pet vozača jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci: