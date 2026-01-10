VOZILI BRZO, STIGLE IH KAZNE: Sankcionisano 419 vozača u Kikindi
Najveći broj vozača, njih 419, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki drugi kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Akcijom je bilo obuhvaćeno 2.711 vozila, a otkriveno je 799 prekršaja. Kako navode iz kikindske policije, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 72 vozača. Čak 29 vozača je zadržano u službenim prostorijama, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama je zadržano pet vozača jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci:
- Ono što je zabrinjavajuće jeste da i dalje imamo otpor kod vozača prilikom korišćenja sigurnosnih pojaseva, što govori činjenica da su sankcionisana 93 vozača, odnosno putnika. Imajući u vidu nepovoljne vremenske uslove, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da pokažu dodatnu opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima- navode iz policije.
Tokom prethodne nedelje na putevima na području PU Kikinda dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice povređeno.