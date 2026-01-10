Policija je na terenu, obavešteno je Više javno tužilaštvo, a nezvanično nema indicija da je smrt nasilna
Tragedija
TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U KUĆI! Horor u Nišu: Policija na terenu, ispituje se da li je u pitanju nasilna smrt
Slušaj vest
Danas je oko 13 časova prijavljeno da je u Nišu, u Ulici Ljubomira Nikolića, zatečeno telo muškarca u kući.
Policija je na terenu i u toku je rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti.
Obavešteno je Više javno tužilaštvo u Nišu, rečeno je iz niške policije.
Nezvanično se saznaje da, prema do sada zatečenom stanju, nema sumnjivih okolnosti koje bi ukazale da je smrt nasilna.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši