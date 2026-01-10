Slušaj vest

Danas je oko 13 časova prijavljeno da je u Nišu, u Ulici Ljubomira Nikolića, zatečeno telo muškarca u kući.

Policija je na terenu i u toku je rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti.

Obavešteno je Više javno tužilaštvo u Nišu, rečeno je iz niške policije.

Nezvanično se saznaje da, prema do sada zatečenom stanju, nema sumnjivih okolnosti koje bi ukazale da je smrt nasilna.