U soliteru u Ulici vojvode Stepe, preko puta Voždovačke crkve u Beogradu, danas je izbio požar
Buktinja
KURIR SAZNAJE! POŽAR U SOLITERU NA VOŽDOVCU! Otkrivamo gde je krenula buktinja, vatrogasci na terenu
Danas je došlo do požara u soliteru u Ulici vojvode Stepe, preko puta Voždovačke crkve, u Beogradu.
Kako Kurir saznaje, gorela je tabla sa osiguračima, a požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca.
Ipak, kako se može videti po snimcima sa društvenih mreža, vatrogasci su stigli na mesto buktinje, dok je tokom intervencije saobraćaj preusmeren.
Trenutno nema informacija o materijalnoj šteti i učesnicima.
Kurir.rs
