Tajno skladište oružja, sumnje koje potresaju sistem i informacije koje otvaraju pitanje – da li je bezbednost državnog vrha bila ugrožena? Ko sprema likvidaciju najviših državnih funkcionera?

Da li je društvo ušlo u zonu u kojoj nasilje više nije incident, već obrazac, za Puls Srbije otkrivaju nam Karlo Dulović stručnjak za bezbednost, Miloje Ćirović Ćira pripadnik MUP-a u penziji, prof. dr Ratomir Antonović kriminolog i dr Radoslav Radosavljević patolog.

S obzirom na to da se trudimo da sačuvamo našu nezavisnost mi kao takvi ne odgovaramo određenim sistemima zapadne alijanse, izjavio je Ćirović.

- Terorističke akcije jedne zemlje usmerenoj ka drugoj zemlji su obično radi toga da se obaraju određeni politički sistemi i mogu se smatrati neprijateljskom delatnošću. Naša zemlja u poslednje vreme raste ekonomski i mi kao takvi ne odgovaramo određenim sistemima zapadne alijanse i mnogim drugim sistemima s obzirom na to da se trudimo da sačuvamo našu nezavisnost - istakao je Ćirović i dodao:

Miloje Ćirović Ćira Foto: Kurir Televizija

- Pronalazak ovog oružja otvorilo je još jednu činjenicu a to je da je naš državni vrh zaista ugrožen pa samim tim i bezbednost naših građana. S obzirom na to da ovo oružje nije pronađeno slučajno to je samo još jedan dokaz da naše obaveštajne službe još uvek dobro rade svoj posao. Za obaranje jednog sistema zna se šta se koristi, a dokaz da se suprotstavljamo tim akcijama je upravo pronalazak ovog oružja, međutim više bih voleo da je taj čin sprečen pri samom pokušaju da bi se zajednica zaštitila.

Pokušali su kroz razne akcije da destabilizuju vlast i rukovodstvo u Srbiji ali bezuspešno, napomenuo je Antonović.

- Nema ovde neke velike dileme, jer ovo je planska akcija koja se sprovodi nakon prošlogodišnjih pokušaja da se destabilizuje rukovodstvo i vlast u Republici Srbiji. Pokušalo se prvo kroz mehanizme obojene revolucije međutim to nije dalo onakve rezultate kakve su oni očekivali i sada je namera da se kroz ilegalne kanale na ulicama Srbije plasira što veći broj ilegalnog naoružanja - objašnjava Antonović i dodaje:

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

- Dakle, činjenica da je oružje ilegalno je tačna, međutim kada na gomili nađete toliku količinu naoružanja zna se za šta se oni koriste.

Pronađeno oružje u Beogradu može se smatrati pretnjom usmerenom ka predsedniku Srbije, rekao je Dulović.

- Naš bezbednosni sistem na Balkanu je pod kontrolom američke obaveštajne službe. Predsednik Srbije kao i sama zemlja su u izuzetno teškoj situaciji jer su ovo ozbiljni podaci o oružju koje je pronađeno u Beogradu za koje može da se smatra da je usmereno ka samom predsedniku - rekao je Dulović.

Karlo Dulović Foto: Kurir Televizija

U 80 odsto slučajeva uvek se na licu mesta pronađu prvi dokazi, za Kurir televiziju, rekao je Radosavljević.

- Kada se dogodi ovakav zločin prvo što treba da se obezbedi jeste mesto zločina, zatim posle na teren stupa istražna ekipa i na kraju forenzičari koji skupljaju dokaze. Naravno tada u toku uviđaja zabranjen je pristup svim licima koja službeno nisu uključena u istragu, takođe je bitno da se apsolutno svaki detalj koji se na mestu zločina pronađe mora iskoristiti kao dokaz da bi se kasnije na sudu napravila dokazna vrednost - navodi Radosavljević i dodaje:

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

- U nekih 80 odsto slučajeva uvek se na licu mesta zločina pronađe dokaz, i svaki taj dokaz se na poseban način skladišti i koristi kasnije u obradi da bi se ti tragovi iskoristili na pravi način i kako bi se na sudu postigla dokazna vrednost.

Gosti Pulsa Srbije o temi ko i zašto skriva oružje u Beogradu Izvor: Kurir televizija

