Mirni vozač viljuškara iz Slovenije, po imenu Metod Trobec, na brutalan način je ubio i potom spalio najmanje šest žena u vreme SFRJ.

Metod je bio zatvoren, sebičan, ćudljiv, usamljen, i previše vezan za majku. Međutim, on je izrastao u lepuškastog i snažnog mladića, koji je služio vojsku u Kraljevu i Leskovcu.

Metod Trobec rođen je 1948. godine kao vanbračni blizanac iz treće, neželjene, trudnoće svoje majke, inače udovice. Progovorio je u četvrtoj, a prohodao tek u petoj godini života.

Psihički problemi

Posle služenja vojnog roka u JNA, u Kraljevu i Leskovcu, otišao je u Nemačku, u "Poršeovu" fabriku u Štutgartu. Tu je izučio autolimarski zanat, i prvi put imao dužu vezu s nekom ženom. U pitanju je bila raspuštenica, pet godina starija od njega. U isto vreme, prilikom povremenih dolazaka kući, u Sloveniju, viđao se sa ženom koja je od njega bila starija 22 godine.

Njome se, kad se 1974. konačno vratio u Jugoslaviju, i oženio. Povremeno ju je tukao, a živeli su u kući njegove majke.

Metod Trobec tada je počeo da krade iz ustanova i stvari na železničkoj stanici. Zbog pokušaja da proda auto iznajmljen u Nemačkoj, osuđen je na 13 meseci zatvora. Tu se ispostavilo da ima psihičke probleme, pa je lečen elektrošokovima. Supruga ga je napustila, a on se drugi put oženio 1978, devojkom koju je poznavao samo tri dana. I nju je tukao, a od tašte je tražio da mu prepiše kuću i imanje. Uspeo je da izvuče samo pare za novi auto.

Devet meseci kasnije i ovaj brak je razveden. Trobec se sasvim propio i sve drskije krao iz magacina u kojem je vozio viljuškar.

Milicija je krađe otkrila slučajno: pošto je pretukao i opljačkao jednog nemačkog turistu, patrola je došla da izvrši pretres Tropčeve kuće. Ispostavilo se da su sve sobe pune stvari iz magacina!

Kuća puna ženske odeće

Ali pored ukradenih predmeta, našli su i dosta ženskih stvari: rublje, haljine, torbe, cipele... i dokumenta na ime Zorke Nikolić, koja se vodila kao nestala osoba. Zbog pljačke Nemca osuđen je na osam godina zatvora, ali je istraga nastavljena.

Rezultati su bili uznemirujući: u seoskoj kući u mestu Gorenji Vas blizu Škofje Loke, u dvorištu, kod đubrišta i u samoj zgradi istražitelji su našli ugljenisane ostatke ljudskih tela, delove odeće, dugmad... a u pepelu zidane peći za hleb pronađeni su ostaci lobanja „najmanje pet osoba“, kako su utvrdili medicinski veštaci!

Ubio je Vidu, Marijanu, Uršku, Anu, Zorku...

Trobec je priznao ubistva Vide Markovčić, Marijane Cankar, Urške Brečko, Ane Plevnik i Zorke Nikolić. Imale su između 18 i 55 godina, a zajednička im je bila sklonost ka alkoholu, usamljenost i neuspeh u životu. Usamljene žene tražio je i upoznavao po kafanama, te ih vodio u svoju kuću. Tu ih je seksualno zlostavljao i davio tokom odnosa. Posle je njihova tela komadao i spaljivao u peći za hleb.

Osuđen je na smrt 1982, ali mu je docnije kazna zamenjena sa 20 godina zatvora. Obesio se u svojoj ćeliji 2006. godine. Tokom robijanja priznao je i šesto ubistvo.