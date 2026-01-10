Slušaj vest

Tinejdžerke stare 16 i 17 godina teško su povređene tokom opasnog sankanja u naselju Mrsać kod Kraljeva, dok su njihova dva prijatelja L. P. (19) i Đ. J. (36) uhapšena, kada je na njih naleteo "fijat", nakon što su pale sa sanki koje je jedan od uhapšenih vukao automobilom po zavejanoj ulici.

Kako je ispričao izvor, sve se dogodilo u četvrtak, oko 22 časova u Sarajevskoj ulici u pomenutom mestu.

- Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snegu pretvorile su se u pravu noćnu moru. Grupa prijatelja odlučila je da iskoristi zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se veče završiti teškim povredama i hapšenjima. Sve se odigralo oko 22 sata u Sarajevskoj ulici, kada je L. P. upravljajući automobilom marke "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke.Na sankama su se nalazile dve tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina- navodi izvor i dodaje: - U jednom trenutku,usled leda i neravnina na putuu Sarajevskoj ulici, došlo je do drame. Sanke su odskočile na rupi, a tinejdžerke su spale direktno na put. Automobil "fijat" koji se kretao iza njih nije uspeo da se zaustavi. Đ. J. je išao iza sanki kako bi im "čuvao leđa" ako naiđe drugo vozilo. Međutim, kako su devojčice pale sa sanki,vozač "fijata" takođe, je upao u rupu i naleteo na devojčice koje su u tom trenutku pale. Uznemirujući snimak nesreće! UznemirujućI snimak jezivog sankanja kod Kraljeva Izvor: Mladen Mijatovic/Instagram Snimak nesreće iz drugog ugla objavio je na svom Instagramu novinar Mladen Mijatović, a kako se može videti, devojčice su u jednom trenutku pale sa sanki, pre kobnog trenutka kada je preko njih prešao automobil koji je išao za njima. - Reci mu da uspori - čuje se na snimku kako viče jedna od tinejdžerki, uz psovke osoba u prvom automobilu. - Ovaj će da ih pregazi, brate - čuje se druga osoba na snimku trenutak pre kobne nesreće, a onda i "Ej, stani!". Važan apel!

- Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče devojke na sankama dok ih drugi "obezbeđuje" da ne naleti neko na njih. Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snegu, ali se lako desi nesreća. Maloletne devojke su teško povređene kada su pale sa sanki, a na njih je naleteo auto koji ih je obezbeđivao. Uhapšena obojica vozača - napisao je na svom Instagram nalogu novinar Mijatović.

Kako je pisao Kurir, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu odmah su reagovali i uhapsili L. P. i Đ. J. kojima se na teret stavlja da su počinili krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osim što je ugrozio živote drugarica, devetnaestogodišnji vozač je prekršio niz pravila, s obzirom na to da je sa probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisni teret (sanke) u kasnim večernjim satima.

Obe devojke su hitno transportovane u kraljevačku bolnicu. Jedna devojčica zadobila je teške povrede potkolenice, dok druga ima povredu glave.