Slušaj vest

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je za Kosovo onlajn da je danas, posle 15 časova, izvršena teška krađa u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici, kada je ukraden novac.

Slučaj je policiji prijavljen oko 15.30 časova.

"Po prijavi, otišli smo na lice mesta i izvršili uviđaj. Slučaj se vodi kao teška krađa. Radimo na rasvetljavanju slučaja", rekao je Eljšani.

Prema njegovim rečima, vrata crkve bila su otvorena, pa nije došlo do obijanja. Dva, za sada nepoznata lica, odnela su novac koji vernici ostavljaju kao prilog.

Eljšani nije izneo detalje o količini ukradenog novca, niti da li je nestalo još nešto iz hrama.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustiteHronikaOSVANUO SNIMAK PLJAČKE U LAZAREVCU: Vlasnik prodavnice elektro-materijala nudi nagradu onome ko PREPOZNA OSOBU SA SNIMKA!
pljačka Lazarevac
HronikaDALA MOLERU DA JOJ PRIČUVA PARE, PA GA PRIJAVILA ZA PREVARU: Prokupčanka prijavila sugrađanina da joj je otuđio deo ušteđevine
1000036186.jpg
HronikaDRAMA U BEČMENU U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Razbojnik provalio u kuću, pa ukrao 8.000 evra, a onda je vlasnik počeo da ga juri po ulici
razbojnik.jpg
HronikaBOSANAC NAPRAVIO ŠTETU OD 760.000 EVRA U AUSTRIJI Trinaest godina obijao firme, klubove, škole i vatrogasne stanice, odao ga DNK
austrija-hapsenje.jpg