Večeras je izgoreo automobil u centru Vrnjačke Banje. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" buktinja je progutala vozilo, a gusti dim se širio vazduhom. 

Kako se dodaje, nema povređenih lica, a trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

