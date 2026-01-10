Kako se dodaje, nema povređenih lica, a trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje
IZGOREO AUTOMOBIL U CENTRU GRADA! Buktinja u Vrnjačkoj Banji: Nema povređenih lica (VIDEO)
Večeras je izgoreo automobil u centru Vrnjačke Banje.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" buktinja je progutala vozilo, a gusti dim se širio vazduhom.
Kako se dodaje, nema povređenih lica, a trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
