Slušaj vest

Nišlija Milorad Stanisavljević pronašao je danas oko 13 časova telo muškarca u napuštenoj kući u blizini njegovog doma u niškom naselju Gabrovačka reka.

"U taj kućerak su često dolazile skitnice. Već danima vrata kućerka su bila otvorena što nije bilo uobičajeno u ovo zimsko doba. Oko 13 sati sam sa bratom odlučio da odem do te kuće i da vidim ima li koga unutra. Došli smo samo do vrata, isprva nam se učinilo da vidimo samo gomilu stare odeće a onda smo uočili telo. Nismo mu prilazili već smo odmah pozvali policiju", izjavio je priča Stanisavljević.

Prema njegovim rečima ta mala kuća odavno je napuštena.

"Kućicu je odavno izgradio jedan čovek za svoju porodicu. Međutim, umrli su jedno po jedno, najpre žena, pa sin, a zatim i on i kuća je ostala prazna. Od tada se tu smenjuju meni nepoznati ljudi. U poslednje vreme viđao sam dvojicu da tu borave. Nismo sa njima imali većih problema, jedan komšija se žalio da su mu valjda ćerku uznemiravali, ali nije bilo ozbiljnijih incidenata. Ne znam ništa o njima ali je jedna komšinica rekla da zna o kome se radi pa sam uputio policiju na nju", izjavio je Milorad.

Policija je saopštila da im je u 13.05 časova prijavljen prolazak tela muškarca u Ulici Ljubomira Nikolića.

"Policija je obavila uviđaj i o događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo", kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.