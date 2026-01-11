Slušaj vest

Devojke su pale sa sanki koje je vuklo drugo vozilo i nekoliko sekundi ležale na ravnom, osvetljenom putu, pre nego što ih je pregazio.

Povređene tinejdžerke su snimale video za društvene mreže sa grupom poznanika. L. P. je upravljajući automobilom marke "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom za vozilo zakačio sanke na kojima su bile dve devojke.

UznemirujućI snimak jezivog sankanja kod Kraljeva Izvor: Mladen Mijatovic/Instagram

Đ. J. (35) je u "fijatu" išao iza njih kako bi ih zaštitio ukoliko naiđe drugo vozilo.

Automobil koji je vukao sanke išao je između 30 i 40 kilometara na sat u trenutku kada je u Kraljevu padao jak sneg, a kolovoz bio klizav.

Drugi vozač je vozio iza njih na otprilike 50 metara udaljenosti.

- Njih je snimao drug iz automobila koji ih je vukao. On je sedeo u otvorenom gepeku kola. Kako je utvrđeno, a šta je i snimljeno kamerom, one su se smejale, bile vesele, a u toj šali su par puta povikale drugu koji ih je snimao: "Kaži mu da uspori malo" - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Do nesreće je, prema prvim informacijama, došlo kada su usled leda i neravnina na putu, sanke odskočile, a devojke spale sa sanki na ulicu.

Vozač Đ.J (35) ih je nakon toga pregazio automobilom jer devojke nisu stigle da se pomere sa puta. On je rekao da od snega i slabe vidljivosti nije video devojke na putu.

Šta se vidi na snimku gaženja?

Na samom početku snimka koji je nastao u selu kod Kraljeva, devojke sede na sankama dok ih automobil vuče, sve vreme vrište od straha i uzbuđenja, a jedna od njih izgovara: "Reci mu da uspori!".

Već posle nekoliko sekundi devojke padaju nasred puta, kada se u pozadini čuje muški glas koji govori: "Ovaj će da ih pregazi, brate".

U sledećem trenutku automobil koji je trebalo da im "čuva leđa" pregazio je devojčice dok su ležale na putu.

Kada je video da su tinejdžerke pregažene, glas iz prvog automobila odmah je povikao vozaču da stane.

Kako vozač nije video devojčice na putu?

Ono što se jasno se vidi na snimku jeste činjenica da je put na kome se nesreća dogodila ravan i bez prepreka koje bi mogle da zaklone vidljivost.

Tinejdžerke su u trenutku pada sa sanki bile direktno obasjane farovima automobila koji se kretao iza njih, otvara pitanje kako ih vozač nije uočio na vreme.

Na snimku se vidi da su devojke nakon pada nekoliko sekundi ležale nasred kolovoza, dok se vozilo iz pozadine približavalo. Taj vremenski razmak mogao je biti dovoljan za reakciju i kočenje, naročito imajući u vidu da se automobil već kretao sporije zbog snega i klizavog puta.

Snimak pokazuje i da je upozorenje došlo pre samog udara, kada se u pozadini čuje glas: „Ovaj će da ih pregazi, brate“, što dodatno ukazuje da je u tim sekundama postojala svest o opasnosti.

Podsetimo, kako je saopštio MUP, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su L. P. (19) i Đ. J. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su obojica izvršili po krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Jedna devojka je zadobila povredu noge, dok druga ima povredu glave. One su u kraljevačkoj bolnici i nisu životno ugrožene.