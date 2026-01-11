Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (27) i D. K. (25), obojicu iz Novog Sada, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Hapšenje osumnjičenih za trgovinu narkoticima Izvor: Mup Srbije

Kako je saopšteno iz policije, pretresom stana koji su osumnjičeni koristili pronađeno je oko 1,9 kilograma marihuane, manja količina kokaina, tri digitalne vage, kao i veća suma novca za koju se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Pored toga, u stanu je pronađeno i više od dva kilograma kolača koji su sadržali marihuanu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

