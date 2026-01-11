Pretresom stana zaplenjeno gotovo dva kilograma marihuane, narkotici i veća količina novca, osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati
KOKAIN, MARIHUANA I "SPECIJALNI" KOLAČI! Policija razbila dilersku kombinaciju u Novom Sadu, pogledajte kako su pali novosadski dileri (foto, video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (27) i D. K. (25), obojicu iz Novog Sada, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz policije, pretresom stana koji su osumnjičeni koristili pronađeno je oko 1,9 kilograma marihuane, manja količina kokaina, tri digitalne vage, kao i veća suma novca za koju se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Foto: MUP Srbije
Pored toga, u stanu je pronađeno i više od dva kilograma kolača koji su sadržali marihuanu.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
