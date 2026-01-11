Mladić D. T. (22) zadobio je teške telesne povrede opasne po život, a jedan od njegovih prijatelja oglasio se za Kurir kada je otkrio da je on i dalje u lošem stanju.

- D. T. je zadobio jezive povrede, odmah je prevezen u u Urgentni centar u Valjevu, a potom na Vojnomedicinsku akademiju zbog teškog stanja. Živ je, nisu uspeli da ga dokrajče, ali s obzirom na stanje, bolje da su ga ubili, nego što su ga ostavili ovakvog - kaže za Kurir jedan od prijatelja pretučenog mladića.