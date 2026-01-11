Slušaj vest

Maloletnik (16) koji je na Božić, 7. januara, pucao u dedu i babu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom ispalio hitac u sebe, preminuo je u bolnici, saznaje nezvanično Kurir.

Tinejdžer je, podsetimo, posle zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. 

Kako Kurir nezvanično saznaje, njegov deda ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk nameravao da joj ispali hitac. 

Podsetimo, u međuvremenu, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i otac maloletnika zbog sumnje da je zanemarivao i zlostavljao decu. Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živeli su na Zvezdari sa babom i dedom. 

- Sumnja se da je babu i dedu napao pošto su odbili da mu daju 18.000 evra. Navnodno, optuživao ih je da imaju dug prema svom sinu, odnosno njegovom ocu - otkriva izvor Kurira. 

Otac maloletnika, kako saznajemo, danas je priveden na saslušanje u tužilaštvo, ali je odlučio da se brani ćutanjem, posle čega je tužilaštvo sudu predložilo da mu odredi pritvor do 30 dana. 

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN OTAC MALOLETNIKA (16) KOJI JE PUCAO NA BABU I DEDU NA ZVEZDARI: Evo za šta se tereti
1000036186.jpg
HronikaPROBLEMATIČAN! DILOVAO JE DROGU NA 20 METARA OD KUĆE, REKLI SMO MU... Progovorile komšije sa Zvezdare o maloletniku koji je pokušao da ubije babu i dedu!
Zvezdara pucnjava
HronikaDEČAK (16) POKUŠAO DA UBIJE BAKU I DEKU NA ZVEZDARI! Ovo su najnovije informacije: Bio je i ranije nasilan, imao je probleme sa drogom i kockom
Zvezdara pucnjava