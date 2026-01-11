Slušaj vest

P.J., otac maloletnika za kog se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u svoju babu i dedu, a zatim u sebe, danas je na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu odlučio da se brani ćutanjem.

- Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon određenog zadržavanja saslušao osumnjičenog P.J. (43) kome je stavljeno na teret izvršenje krivičnih dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Osumnjičeni se tom prilikom branio ćutanjem. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo kao i da bi ometao krivičnim postupak uticajem na svedoke. U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, P. J. se sumnjiči da nije adekvatno vodio brigu o sinovima.

Podsetimo, maloletnik koji je pucao u babu i dedu, a potom u sebe, preminuo je u bolnici.

Inače, prema nezvaničnim informacijama, šesnaestogodišnjak je kobnog dana, 7. januara pucao u babu i dedu zbog navodnog duga koji su imali prema njegovom ocu.

- Sumnja se da je maloletnik bio narko-diler i da je imao dugove. Navodno, od babe i dede je kobnog dana tražio da mu zbog duga prema ocu daju 18.000 evra, a kada su oni to odbili, pucao je u njih - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, šesnaestogodišnjak koji je počinio jeziv zločin pre nego što je pucao u sebe, bio je već poznat policiji i za njim je bila raspisalna potraga zbog nasilja u porodici.

U kući je, prema nezvaničnim informacijama, u vreme zločina bio i dve godine mlađi brat šesnaestogodišnjaka.

Kuća u kojoj se dogodio zločin. Foto: Kurir

- Na sreću, on nije povređen, a posle krvavog pira brigu o njemu je preuzela majka. Inače, majka je prema dostupnim informacijama imala starateljstvo nad decom, ali ih je ostavila dok su još bili bebe i nije vodila brigu o njima, jer se preselila u Bosnu i Hercegovinu gde je zasnovala novu porodicu - otkriva izvor Kurira i dodaje da se sumnja da je i otac zavisnik od droge i da nema stalnu adresu na kojoj živi.

Kako kažu izvori Kurira, posle krvavog zločina koji je počinio njegov sin, istražitelji su mu jedva ušli u trag jer je stalno menjao mesta na kojima je boravio.

Komšije su posle krvavog pira ispričale da je šesnaestogodišnjak bio problematičan i ranije i da je navodno prodavao drogu na 20 metara od kuće.

- Dečko je problematičan od ranije i često je pravio probleme babi i dedi koji su njega i brata čuvali i hranili, nakon što ih je majka kao male napustila. Ovo nije prvi put da je bio nasilan prema jadnim ljudima - kažu komšije i dodaju da je tinejdžer ima problema sa kockom i narkoticima.