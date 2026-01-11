Slušaj vest

Zoran Marjanović koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanović, u petak bi posle skoro dva meseca ponovo trebalo da sedne na optuženičku klupu Višeg suda u Beogradu. Kako je najavljeno na prethodnom suđenju koje je održano 19. novembra prošle godine, u petak bi sudija trebalo da saopšti odluku da li će maloletna ćerka Zorana i Jelene ponovo biti ispitivana kao svedok u postupku. Takođe, sud bi trebalo da se opredeli i da li je prihvatio predlog odbrane, da se izvrši rekonstrukcija zločina na licu mesta.

Podsetimo, Zoran Marjanović jedini je optuženi za ubistvo pevačice. On već godinama negira da je ubio suprugu.

- Ostajem pri svom iskazu. Apsolutno nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret, ali mislim da nema potrebe da se ponavljam, ne zbog inata, nego sam psihički izmoren. Nemam više snage, sve sam rekao i stojim iza svega - kratko je rekao optuženi Marjanović i na prethodnom održanom suđenju.

Zoran i Jelena Marjanović Foto: Stefan Stojanović, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Inače, ukoliko sud odluči da ponovo ispita maloletnu devojčicu, prethodno će naložiti njeno dopunsko veštačenje.

Na prethodnom suđenju, prvi put je pušten i audio-snimak devojčice, koja je tokom istrage ispitivana kao svedok. Podstimo, u vreme zločina ona je imala samo pet godina, a iskaz je dala oko godinu dana kasnije. U vreme kada je saslušavana u posebnoj prostoriji, u prisustvu zakonskog zastupnika i psihologa, prisutnima je objasnila da je krenula u predškolsko.

Na početku audio-zapisa, devojčici su postavljena pitanja kako se zove, preziva, da li želi da odgovara na pitanja, a potom je upozorena da mora da govori istinu.

- Želim da odgovaram na pitanja. Ja živim sa tatom, babom, dedom, stricom i strinom. Stric i strina me najviše čuvaju - rekla je devojčica na samom početku.

Naredno pitanje za devojčicu, koju je otac predložio kao "ključnog svedoka da nije ubio suprugu Jelenu", glasilo je da li zna gde joj je tata. Inače, u vreme njenog ispitivanja, Marjanović je odlukom suda bio u pritvoru.

- U pritvoru, zato što ga je neko pogrešno okrivio da je ubio mamu - odgovorila je devojčica.

Na pitanje kako to zna i ko joj je rekao, odgovorila je da joj "niko nije rekao, da nije čula ni od koga, već da je to sama shvatila po dogođaju koji se desio".

- Mama je na nebu - ogovorila je na naredno pitanje, gde je njena mama.

Mesto zločina Foto: Jelena Rafailović I Printscreen FB

Devojčica je potom opisala poslednji dan sa majkom i ocem. Prema optužnici, oni su otišli na nasip kako bi Jelena trčala. Kada je zamakla, Zoran Marjanović i ćerka krenuli su joj u susret, potom je on, kako tvrdi tužilaštvo, namamio da siđe sa nasipa i ubio je, dok je njihova ćerka ostala sama. Međutim, devojčica je ispričala da se kobnog dana nije odvajala od oca.

- Mama je vozila kola. Sećam se da smo došli, išli smo niz brdo. Mama je otišla, trčala je putem, a tata i ja smo preskakali vijaču. Ja se ne sećam šta sam imala obučeno, mama je imala plavu trenerku, možda nije cela bila plava ali je bila plava. Tata i ja smo je videli dok nije otišla u šumu, posle je više nismo videli - ispričala je devojčica istražiteljima i dodala da je i ranije tu dolazila sa mamom i tatom, ali i da je kobnog dana pitala mamu gde ide i da li može sa njom, ali da se ne seća šta joj je mama odgovorila.

- Kada smo videli da je nema, popeli smo se na nasip. Držala sam tatu za ruku, pa sam ga dok smo hodali malo pustila. On je vikao, dozivao je mamu, zvao je i mobilnim telefonom. Posle su došli stric i deda i odveli su mene kući, a tata je ostao sa policijom - ispričala je devojčica, navodeći da se toga dana nije odvajala od oca.

Istražitelji su potom devojčicu pitali kako zna da su njenog tatu lažno okrivili i ko je to učinio.

- Neki ljudi, novinari - odgovorila je.

Zoran Marjanović Foto: Nemanja Nikolić

Na dodatna pitanja, da li je ne televiziji gledala kada pričaju o njenoj mami, odgovorila je da nije, a na dodatno pitanje kako onda zna to, odgovorila je "znam, eto znam".

Sudija je posle presulušavanja razgovora sa devojčicom pitala okrivljenog Zorana Marjanovića kako je objasnio detetu i da li su u kući pred njom pričali o svemu što se dogodilo kobnog dana.

- Dok smo tražili Jelenu, ništa joj nisam pričao. Kada sam došao kući da se presvučem, pitala me je "jeli došla i mama". Sumnjalo se tada da je možda oteta, ništa joj nisam rekao. Sutradan, kada je pronađeno telo, ona je bila kod Jelenine majke Zorice Krsmanović, a ja sam tada bio u pritvoru. Posle izlaska i konsultacije sa psihologom, negde u vreme kada je prošlo 40 dana od smrti, objasnio sam da je neko napao mamu i da nije preživela - rekao je tada u sudnici Zoran Marjanović i pojasnio da je u vreme dok je trajala potraga za Jelenom, vodili računa o tome da ona bude u svojoj sobi i igra se, kada pričaju o Jeleni i njenom nestanku.