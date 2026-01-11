Slušaj vest

Glumica Olivera Viktorović prvi put je pred kamerama progovorila o zločinu koji je zadesio njenu porodicu kada je njena sestričina, Teodora Viktorović (47), satarom presudila majci Ljiljani i baki Ivanki Ðukić. Teodora je zbog dvostrukog ubistva osuđena na 20 godina robije, gde je i preminula u novembru 2024. godine.

Olivera sada otkriva detalje koji su joj dugo bili potresni.

- Bila sam u šoku kada sam čula šta je Teodora uradila. Drugarica me je zvala telefonom i rekla da uključim vesti. Inicijali su bili pogrešni, pa su kasnije ispravljeni. Moja majka je vodila računa o njoj, pomagali smo joj koliko smo mogli. Dohvatila se pogrešnog društva, ali Teodora nije bila kriva ni za šta - rekla je Olivera za Hype.

Olivera Viktorović Foto: Nenad Kostić

- U zatvoru je nisam posetila, nisam je srela ni videla od 2006. godine, ali sam sasvim sigurna da ona nije bila kriva, njena agonija je zapravo počela kada je prešla da živi kod majke. Teodora je odlazila kod mog brata, žalila se na moju snaju Ljiljanu, pa on kaže mami šta se dešava, pa ona meni. Svedok sam tog događaja, osećala sam se krivom što sam je pustila, dva ozbiljna pokušaja su bila da je izvučem, ali nisam imala snage. Njena majka je bila problematična, ne sa drogom, već kao osoba, Teodora nije imala snage da se izvuče iz svega, imala je 15 godina kada je prvi put probala narkotike, moja moć je bila ništa - rekla je Olivera, a zatim je navela da je Teodoru majka tukla, kao i da su nesuglasice bile svakodnevne.

- Mislim da je Ljiljana i tukla. Govorila sam o tome da neki ljudi ne treba da imaju decu. I zaista mislim da Oliver i Ljiljana nije trebalo da stvaraju porodicu, jer jednostavno nisu bili sposobni za to - rekla je glumica.

RTS ubici majke i bake plaćao honorar Teodora je, inače, unuka Mihajla Viktorovića, poznatog po ulozi u "Boljem životu", a i sama se bavila glumom. Kao dedin naslednik primala je honorar od emitovanja čuvene serije koja se često reprizirala na televiziji. - Kao članu porodice i zakonskom nasledniku, Teodori Viktorović je u pritvoru bio dostavljen ugovor kako bi potpisala saglasnost za repriziranje serije. Od emitovanja njoj je sledio honorar, odnosno procenat. Ona je saglasnost potpisala pre nego što je Javni servis počeo repriziranje serije - otkrio je tada sagovornik Kurira.

Mihajlo Viktorović Foto: Kurir štampano

Težak život i sopstveni demoni

Teodora Viktorović (47) imala je buran život. Nakon dvostrukog ubistva svoje majke Ljiljane i bake Ivanke Ðukić, koje je počinila satarom dok je bila pod dejstvom alkohola i narkotika, prvobitno je osuđena na 30 godina zatvora, a kazna joj je kasnije smanjena na 20 godina.

- Na saslušanju je govorila o teškom detinjstvu i jezivim porodičnim odnosima. Borila se i sa sopstvenim demonima, narkotici i alkohol imali su veliki uticaj na njen život - navode izvori Kurira.

Zatvorski dani Teodore Viktorović nisu bili mirni. Tokom posete nevenčanog supruga Borislava Stamenkova, pokušala je da unese heroin u zatvor, što su pripadnici službe za obezbeđenje sprečili.

- Pripadnice službe za obezbeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu su sprečile osuđenicu Teodoru Viktorović da unese drogu u Zavod. Lekari su potom utvrdili da je u rektumu imala kesicu sa prahom braonkaste boje - pisali smo ranije.

Teodora Viktorović Foto: Facebook

Sve joj oprostio

Borislav Stamenkov, Teodorin nevenčani suprug, otvoreno je govorio o svojoj ljubavi prema njoj čak i nakon zločina.

- Volim je, to je žena s kojom sam proveo deset godina, majka moja dva anđela. Ljubav ne zna za zidove i granice. Nikad je se neću odreći. Oprostio sam joj to što je učinila, iako je teško govoriti o oproštaju. Siguran sam da se kaje zbog svega - rekao je ranije Borislav.

Dok je Teodora služila kaznu, mesecima su se dopisivali.