Tragedija u centru za odvikavanje od zavisnosti i surove metode koje su se primenjivale u Manastiru, ali koje su roditelji štićenika želeli, jer više nisu videli izlaz iz pakla. Sveštenik Branislav Peranović osuđen je na 20 godina.

Tada su se pojavili snimci iz manastira Crna Reka na kojima se vidi kako se zavisnici "leče" batinama, čuveno udaranje lopatom.. Metoda lopatanje đavola pokazala se smrtonosnom.

Šta je prethodilo tragediji i da li je bilo upozorenja koja su ignorisana, za Puls Srbije otkrivaju novinar i pisac Vlada Arsić i sektolog Dimitrije Pastuović.

"Niko nije mogao da ih sahrani jer su i dalje davali znakove života", za Kurir televiziju, rekao je Vlada Arsić.

- Jedno pitanje koje se stalno nameće je zašto se crkva time uopšte bavila. Bavila se time upravo zbog toga što niko drugi nije, u međuvremenu su iskorištene sve mogućnosti koje je pružila država i drugi privatni faktori. U Crnu Reku nisu dolazili narkomani početnici, tamo su donošeni mladići sa 40 ili 50 kila težine koje je društvo odmah skinulo sa spiska živih a niko nije mogao da ih sahrani jer su još davali znakove života. Roditeljima je to mesto bila poslednja adresa gde su mogli da dovedu svoje dete u nadi da će se dogoditi čudo - govori Arsić i dodaje:

- Ubistvo u Crnoj Reci se nije dogodilo niti se desilo kao posledica lopatanja, slučaj je zabeležen nakon tri godine kada su zatvorili centar u Jadranskoj Lešnici u kampu koji je pokrenuo sveštenik Branislav Peranović posle zabrane kampa u Crnoj Reci. Mi i dalje imamo lečenje uz pomoć vere u zajednici "Zemlja živih" kod Kovilja gde je razlika prijema štićenika bila totalno drugačija. Da biste ušli morali ste da ispunite neke uslove, npr. štićenik je morao da bude u molitvi i postu i tek bi onda bio primljen i on je iz tog kampa mogao da izađe kad god je hteo dok je u Crnoj Reci bilo obrnuto tj. štićenik je mogao da uđe ali da izađe, ne baš tako lako.

"Poznajem dosta ljudi od kojih su digli ruke medicina pa čak i roditelji" , za Puls Srbije, rekao je Dimitrije Pastuović.

- Znam za par ljudi koji su se takoreći "skinuli" tamo, moji prijatelji iz mladosti koji su bili teški heroinski zavisnici i neki od njih su sada jeromonasi i to je bio jedini način da se oni izleče. Što se tiče slučaja Peranovića, tu nisam baš upućen ali znam dosta ljudi od kojih je ruke digla medicina pa čak i roditelji. Većina satanista koje je zavisno od opijata su socijalno potpuno odbačeni i jedino ko ih prihvata jeste matica tj. manastir - ističe Pastuović i dodaje:

- Vi morate da shvatite da je narkoman potpuno izmenjena ličnost, vi njima ne možete verovati na reč i niko mu nije bitan u životu osim heroina i takvih zavisnika je u moje vreme nažalost najviše bilo. Dosta bivših narkomana znam koji su ušli u to kroz neko sektno delovanje ili obrnuto. Činjenica je da se narkomani mnogo plaše fizičkog bola i u stanju su da prodaju svoje rođeno dete za ono što im treba u tom trenutku. Nažalost sam prisustvovao tim narkomanskim krizama i to je užasno za gledati i kažu da može da se umre u sred nje.

