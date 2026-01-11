U nastavku akcije suzbijanja trgovine narkoticima na teritoriji Beograda uhapšeni B. J. i T. P.
KURIR SAZNAJE! U VELIKOJ AKCIJI U BEOGRADU UHAPŠENI MUŠKARAC I ŽENA: U kolima prevozili kokain vredan 350.000 evra!
Muškarac i žena, kako Kurir sazanje, uhapšeni su danas u naselju Krnjača u Beogradu zbog sumnje da su u kolima prevozili kokain vredan oko 350.000 evra!
Lisice na ruke, kako saznajemo, stavljene su im u nastavku akcije suzbijanja trgovine drogom na teritoriji Beograda.
Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu u kom su zaustavljeni, tokom pretresa je pronađeno oko 3,3 kilograma kokaina i 50 metaka.
Kako Kurir saznaje, B. J. i T. P. po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati.
