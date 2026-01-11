Po nalogu Trećeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun uhapsili su i doneli rešenje o zadržavanju M. V. (38) zbog sumnje da je napao i opljačkao trojicu taksi prevoznika na teritoriji optine Zemun.

- Okrivljenom se naredbom o sporovođenju istrage stavlja na teret da je krivična dela izvršio u vremenskom periodu od 28.12.2025. godine do 09.01.2026. godine na taj način što je, u toku vožnje, stavio nož pod grlo oštećenima A.O. (56), D.P. (72) i M.K. (49) i uputio im pretnju da će ih zaklati ukoliko mu ne daju novac, što su oštećeni učinili i predali mu ukupno 8.000 dinara i jedan mobilni telefon - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.