Maloletnik koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i dedu, a potom i sebi u glavu, podlegao je povredama. Njegov otac kome se na teret stavlja zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, brani se ćutanjem, a kako će se dalje odvijati ovaj postupak, objasnio je Andrija Marković, advokat u emisiji "Redakcija"

Andrija Marković Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče krivičnog dela za zanemarivanje i zlostavljanje maloletne dece. To je krivično delo koje po svojoj prirodi može da izvrši ili roditelj, usvojilac ili staratelj ili neko treće lice koje se faktički staralo o deci. I za to krivično delo je zaprećena zatvorska kazna do tri godine zatvora. Za neki teži oblik ovog krivičnog dela, zaprećena je kazna zatvora do pet godina, ali mislim da se ne radi o težem obliku - kaže Markovič i dodaje:

- To je situacija kada roditelj, usvojilac ili staratelj grubo zanemaruje svoju dužnost, pa onda pritom tera dete na preteran rad, prosjačenje ili na neke druge štetne radnje i tu je zaprećena kazna do pet godina zatvora. Same okolnosti slučaja mogu dovesti do toga da granica, ako se bude utvrdilo da je otac kriv, bude gornja granica izrečena za to krivično delo, a da li će mu biti određen pritvor, to sve zavisi od okolnosti konkretnog slučaja.

Kako se zna, pritvor je predložen od strane javnog tužioca iz razloga što se smatra da se može dati u bekstvo:

- Tužilac je svoj predlog izneo, a sudija za prethodni postupak će, nakon što sasluša okolnosti okrivljenog, odlučiti da li zaista postoje uslovi koji govore da će on pobeći ili neće. Ovde se postavlja i situacija krivične odgovornosti majke. Opet, nezvanične i novinarske informacije su takve da govore u prvom planu da je majka ta koja je imala starateljstvo nad decom, da se majka nalazi već duži niz godina u Bosni, pa ako formalno-pravno ta majka ili taj otac nisu sproveli neku zakonsku proceduru da se promeni to starateljstvo, ne vidim razlog zbog čega i majka, koja je formalno odgovorna za decu, ne bi bila eventualno krivično procesuirana u ovom predmetu.

Foto: Kurir

Maloletnik preminuo

Tinejdžer je, podsetimo, posle zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. Preminuo je u bolnici, kako nezvanično saznaje Kurir. Njegov deda ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk nameravao da joj ispali hitac.

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živeli su na Zvezdari sa babom i dedom.

