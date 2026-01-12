Slušaj vest

U porodičnom domu pronađeno je telo S. Đ. (65) sa vidljivim povredama u predelu glave.

Ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Suprug tvrdi da je pala

U trenutku pronalaska tela, u kući se nalazio i njen suprug. On je, prema nezvaničnim informacijama, policiji ispričao nesvakidašnju verziju događaja.

- On je tvrdio da je njegova supruga sinoć sama pomerala nameštaj iz sobe u sobu. Navodno je u jednom trenutku izgubila ravnotežu, pala i udarila glavom, što je, prema njegovim rečima, bilo kobno - otkriva izvor.

Telo poslato na obdukciju

Iako su povrede na glavi prisutne, policija i tužilaštvo ništa ne prepuštaju slučaju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), telo S. Đ. je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Rezultati obdukcije biće ključni za dalji tok istrage, jer će precizno utvrditi da li su povrede nastale usled pada, kako tvrdi suprug, ili je reč o nasilnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je i dalje u toku kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove jezive tragedije.

(Kurir.rs/Telegraf)

