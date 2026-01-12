Slušaj vest

P.J., ocu maloletnika za kog se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u babu i dedu, a zatim u sebe, sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana, potvrdila je za Kurir portparol suda Milica Veličković.

Podsetimo, P. J. je zbog sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina, juče doveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo, ali je odlučio da se brani ćutanjem. Tužilaštvo je predložilo da mu pritvor bude određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi se boravkom na slobodi dao u bekstvo, kao i da bi ometao postupak uticajem na svedoke, što je sud prihvatio i odredio mu pritvor.

Kuća u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, maloletnik koji je pokušao na Zvezdari da ubije babu i dedu iz pištolja u porodičnoj kući u kojoj su živeli, a potom pucao sebi u glavu, preminuo je u bolnici.

Podsetimo, maloletnik je u babu i dedu pucao 7. januara, na Božić i to zbog navodnog duga koji je tvrdio da imaju prema njegovom ocu. Inače, uhapšeni otac tinejdžera navodno nije živeo sa njima.

- Sumnja se da je maloletnik bio narko-diler i da je imao dugove. Navodno, od babe i dede je kobnog dana tražio da mu zbog duga prema ocu daju 18.000 evra, a kada su oni to odbili, pucao je u njih - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, šesnaestogodišnjak koji je počinio jeziv zločin pre nego što je pucao u sebe, bio je već poznat policiji i za njim je bila raspisalna potraga zbog nasilja u porodici.

U kući je, prema nezvaničnim informacijama, u vreme zločina bio i dve godine mlađi brat šesnaestogodišnjaka, a brigu o njima od malena su vodili baba i deda.