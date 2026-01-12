Slušaj vest

Prošle su dve godine od slučaja koji je zauvek promenio život jedne porodice, ali i potresao čitavu javnost. 5. oktobra 2023. godine, tada trinaestogodišnjeg Andreja Simića je školski drug usmrtio sa 37 uboda nožem u potkrovlju svoje kuće u Niškoj Banji nakon što ga je pozvao da se druže.

Zatim je istrčao na ulicu i bacio se na zemlju ponašajući se potpuno iracionalno zbog čega ga je zbrinula Hitna pomoć. Trenutno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu, a njegovim roditeljima je izrečena mera zabrane komunikacije sa njim. Takođe, pred Osnovnim sudom u Nišu, Centar za socijalni rad pokrenuo je postupak za njihovo lišavanje roditeljskog prava.

A bol zbog brutalnog ubistva trinaestogodišnjeg Andreja Simića ne jenjava, dok se pravda sporo probija kroz složene sudske procedure.

Vest da je optužnica protiv roditelja maloletnog dečaka osumnjičenog za ubistvo Andreja konačno postala pravosnažna, za porodicu Simić nosi specifičnu težinu, a o tome šta ova odluka znači posle dugog čekanja, govorio je Mića Simić otac ubijenog dečaka:

- Ovo je tek prva faza ovog slučaja. I samo mi znamo koliko nam je snage i napora trebalo da dođemo do ovde, jer smo mi u početku 11 meseci imali ozbiljnu obstrukciju od strane Osnovnog javnog tužilaštva, dok predmet nije prebačen na Više javno. Tako da praktično samo mi znamo kroz šta smo sve prolazili i, naravno, ovo je samo početak.

Tek treba da ulazimo u ovaj sudski postupak, za koji se iskreno nadam da će se okončati u nekom razumnom roku, jer sve ovo do sada je nerazumno i mnogo, mnogo brže je trebalo sve ovo da se odvija - kaže Simić i dodaje:

- Ja sam juče tek saznao šta se u stvari prethodnih meseci sve dešavalo. 22. septembra je optužnica koja je vraćena bila na doradu upućena je Sudskom veću, gde je Sudsko veće 18. novembra potvrdilo tu istu optužnicu, nakon čega se suprotna strana žalila apelaciji i zvanično imamo dopis da je 5. januara 2026. apelacija odbila kao neosnovanu njihovu žalbu, odnosno njihov prigovor, i sada je optužnica postala pravosnažna i očekujemo zakazivanje suđenja.

Simić ističe da sudski postupak traje već nekoliko meseci, ali da praktično još nije počeo zbog brojnih mogućnosti za opstrukciju, te izražava nadu da će sudija koji preuzme predmet uvideti njegovu ozbiljnost i složenost i da će postupak biti okončan u razumnom roku.

- Postavlja se pitanje zašto postupak do sada nije mogao da se odradi? 80% dokaza kojih ima tamo, to smo lično mi obezbedili.

Kazna roditeljima dečaka ubice

Roditelji dečaka ubice bi po navodima mogli dobiti po 15 godina zatvora. Simić kaže da iako pravda neće nikada biti zadovoljena, nada se da će roditelji dobiti najstrožije kazne:

- Imamo bezbroj dokaza, imamo bezbroj raznih stvari, narod Srbije mora to da vidi da se ovako nešto ne bi ponovilo. Jer ako sve ovo bude u tajnosti, mi nismo uradili ništa. Pogotovo što su se u telefonu našle takve strašne, monstruozne stvari, nešto što prevazilazi Andrejevo ubistvo, nešto što šira javnost mora da vidi.

A nakon ovoga, ja sam spremio i biće objavljen zvanični dokument, gde se vide svi propusti škole Ivan Goran Kovačić iz Niške Banje. I onda ćete videti o kakvom licemerstvu se radi razrednog starešine koji je bio Andrejev psiholog i pedagog škole. Bićete zaprepašćeni i prosto je nemoguće da takvi ljudi mogu još uvek u prosveti da rade - kaže Simić.

