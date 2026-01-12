PRONAĐENO TELO SA JEZIVIM POVREDAMA I PODLIVIMA U SURČINU: Stravična scena, sumnja se na ubistvo - Proveravaju se nadzorne kamere sa okolnih kuća
Prema prvim informacijama, telo nesrećnog čoveka prekriveno je povredama u vidu podliva, a sumnja se da je smrt nastupila nasilno.
Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, a na licu mesta nalazi se i policija koja obavlja uviđaj.
- Nesrećni muškarac star je oko 40 godina, a njegovo telo prekriveno je podlivima. Zbog toga policija sumnja na nasilnu smrt, ali će obdukcija tačno utvrditi kako je smrt nastupila - izjavio je izvor blizak istrazi.
Telo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi bio utvrđen njegov identitet, kao i tačan uzrok smrti nesrećnog čoveka.
U toku je rad na utvrđivanju identiteta nesrećnog čoveka, kao i proveravanje okolnih nadzornih kamera sa kuća u blizini, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf)