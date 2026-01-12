Slušaj vest

Prema prvim informacijama, telo nesrećnog čoveka prekriveno je povredama u vidu podliva, a sumnja se da je smrt nastupila nasilno.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, a na licu mesta nalazi se i policija koja obavlja uviđaj.

- Nesrećni muškarac star je oko 40 godina, a njegovo telo prekriveno je podlivima. Zbog toga policija sumnja na nasilnu smrt, ali će obdukcija tačno utvrditi kako je smrt nastupila - izjavio je izvor blizak istrazi.

Telo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi bio utvrđen njegov identitet, kao i tačan uzrok smrti nesrećnog čoveka.

U toku je rad na utvrđivanju identiteta nesrećnog čoveka, kao i proveravanje okolnih nadzornih kamera sa kuća u blizini, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Kurir.rs/Telegraf)

