Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 12. januara 2026. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Č.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, tokom dosadašnjeg predistražnog postupka utvrđeno je da su udruženjima građana „Centar za društveni razvoj Solidarnost“ i „Udruženje poljoprivrednika Agrobачka“, u kojima je osumnjičeni bio odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije.

Reč je o sredstvima namenjenim za realizaciju ukupno 38 projekata, u iznosu od 15,9 miliona dinara. Prema sumnjama tužilaštva, aktivnosti predviđene projektima nisu sprovedene, dok je osumnjičeni davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o navodnom utrošku novca.

- U tim izveštajima opisivane su aktivnosti koje se, kako se sumnja, nikada nisu dogodile – uključujući predavanja, obuke, radionice, izložbe i festivale. Na taj način, budžet Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije oštećen je za ukupno 15.900.000 dinara - navode u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Iz tužilaštva su istovremeno obavestili da je u periodu od 19. februara do 1. decembra 2025. godine podneto ukupno 12 optužnih akata koji obuhvataju 13 udruženja građana i čak 164 projekta. Za ove projekte postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada naneli štetu u ukupnom iznosu od 66.334.886 dinara.

Oglasio se i MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su Č.Đ. (39) iz okoline Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.