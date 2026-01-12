ŽENA POLILA I ZAPALILA VRATA CRKVE IMENA MARIJINOG: Kikinđanki u stanu pronađen kanister sa benzinom, poslata na psihološko veštačenje
Pedesetdvogodišnja I. M. koja je uhapšena zbog sumnje da je polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u Novog Sada biće upućena na psihijatrijsko-psihološkog veštačenje, saznaje „Dnevnik".
- Rešenjem sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu od 10. januara 2026. godine usvojen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu za smeštanje osumnjičene I. M. (53) iz Kikinde, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika, u Zdravstvenu ustanovu u svrhu psihijatrijsko-psihološkog veštačenja - kaže za „Dnevnik" portparol Osnovnog suda u Novom Sadu Milena Radisavljević.
Inspektori kriminalističke policije identifikovali su i uhapsili I. M., a u njenom stanu pronađen je i kanister sa benzinom.
Podsetimo, efikasnim operativnim radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili I. M. koja se sumnjiči da je 8. januara rano ujutru, oko četiri časa, izazvala požar na vratima župne crkve Imena Marijinog u centru grada. Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasne brigade iz Novog Sada, požar je ugašen, a tokom dana, inspektori kriminalističke policije identifikovali su osumnjičenu i u njenom stanu pronašli kanister sa benzinom.
Kurir.rs - Dnevnik.rs