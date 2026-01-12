Slušaj vest

Pedesetdvogodišnja I. M. koja je uhapšena zbog sumnje da je polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u Novog Sada biće upućena na psihijatrijsko-psihološkog veštačenje, saznaje „Dnevnik".

- Rešenjem sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu od 10. januara 2026. godine usvojen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu za smeštanje osumnjičene I. M. (53) iz Kikinde, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika, u Zdravstvenu ustanovu u svrhu psihijatrijsko-psihološkog veštačenja - kaže za „Dnevnik" portparol Osnovnog suda u Novom Sadu Milena Radisavljević.

Inspektori kriminalističke policije identifikovali su i uhapsili I. M., a u njenom stanu pronađen je i kanister sa benzinom.