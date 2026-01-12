PROBUDIO SE, PA UGLEDAO MRTVOG MUŠKARCA: Detalji užasa u Surčinu, evo šta je rekao prijatelj pokojnika
Telo Predraga Ž. (43) pronađeno je jutros oko 8.30 časova, kako Kurir saznaje, pored puta u naselju Bečmen, u opštini Surčin, a navodno stravičan prizor zatekao je njegov prijatelj koji je došao kod njega u goste.
- Policiju je pozvao prijatelj nesrećnog čoveka, dolaskom na lice mesta telo su zatekli pored puta, oni su odmah pozvali i hitnu pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor Kurira.
Prema nezvaničnim informacijama, muškarci su se našli sinoć kako bi se družili i pili.
- Prijatelj preminulog pozvao je policiju, rekavši da njegov drug ne daje znake života. On je policiji izjavio da je kod nastradalog došao već u alkoholisanom stanju i da su zajedno nastavili da piju - ispričao je izvor blizak istrazi.
Kako je dalje naveo sagovornik Kurira, u jednom trenutku su obojica zaspali, a kada se prijatelj probudio, zatekao je jeziv prizor.
- Kada se probudio, video je da njegov prijatelj više ne daje znake života. Naveo je da niko nije tukao nesrećnog čoveka, ali se ti navodi trenutno proveravaju - dodao je izvor.
Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt, ali su tom prilikom uočeni i podlivi na telu preminulog i sumnja se na ubistvo.
Telo muškarca je prevezeno u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija, koja će utvrditi da li je smrt nastupila prirodnim putem, nasilno ili usled nekog drugog uzroka.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je u toku.