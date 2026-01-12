Slušaj vest

Telo Predraga Ž. (43) pronađeno je jutros oko 8.30 časova, kako Kurir saznaje, pored puta u naselju Bečmen, u opštini Surčin, a navodno stravičan prizor zatekao je njegov prijatelj koji je došao kod njega u goste.

- Policiju je pozvao prijatelj nesrećnog čoveka, dolaskom na lice mesta telo su zatekli pored puta, oni su odmah pozvali i hitnu pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarci su se našli sinoć kako bi se družili i pili.

- Prijatelj preminulog pozvao je policiju, rekavši da njegov drug ne daje znake života. On je policiji izjavio da je kod nastradalog došao već u alkoholisanom stanju i da su zajedno nastavili da piju - ispričao je izvor blizak istrazi.

Kako je dalje naveo sagovornik Kurira, u jednom trenutku su obojica zaspali, a kada se prijatelj probudio, zatekao je jeziv prizor.

- Kada se probudio, video je da njegov prijatelj više ne daje znake života. Naveo je da niko nije tukao nesrećnog čoveka, ali se ti navodi trenutno proveravaju - dodao je izvor.

Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt, ali su tom prilikom uočeni i podlivi na telu preminulog i sumnja se na ubistvo.

Telo muškarca je prevezeno u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija, koja će utvrditi da li je smrt nastupila prirodnim putem, nasilno ili usled nekog drugog uzroka.