U periodu od 9. do 11. januara, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a tri lake telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba lakše povređena, saopštio je MUP.


Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 440 prekršaja iz
Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 75 vozača i pet vozila, a zadržano je 14 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači u Novom Sadu i Vrbasu koji su upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

