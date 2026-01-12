Slušaj vest

A u niškom naselju Gabrovačka reka - jeziva scena!U napuštenoj kući pronađeno je beživotno telo muškarca! Policija je odmah blokirala prilaz, a komšije kažu da je kuća danima bila prazna i da su unutra često boravile osobe bez krova nad glavom. Uzrok smrti, ali ni identitet osobe još uvek nisu poznati.

U Policijskoj upravi u Nišu su potvrdili da jeste pronađeno telo u napuštenoj kući u naselju Gabrovačka reka i da nema sumnjivih okolnosti.

Telo je našao komšija Milorad Stanisavljević koji je o događaju govorio na Kurir televiziji:

- Sve se desilo u subotu, negde između 11:30 i 12h. Bio sam sa rođacima. Sredili smo tu, pili smo kafu i jedan stariji rođak me je pitao da li su kući otvorena vrata. On svakog jutra tu prolazi, kako bi došao do dragstora. Rekao sam da nisam zagledao, a on me je pitao da odemo da pogledmo. Odmah smo došli do te kuće i do samog praga. Bilo je zapušteno, svuda je bilo smeće. Brdo smeća je bilo sigurno preko pola metra. Videli smo čoveka koji leži, bio je pomodreo sav. Leđa su mu bila gola. Pozvali smo policiju i to je to bilo - kaže komšija.

"Bilo je i ranije problema"

Komšija dodaje i da su u ovu kuću dolazili beskućnici:

- Ranije je bilo problema. Dolazili su Romi tu, njih dvojica, pijani. Prosili su tu ispred bogoslovije. Uglavnom su tu spavali. Tukli su se noću. Dolazila je čak i policija, upozoravala ih, rasterivala ih, ali su se ponovo vraćali. I sad ne znam o kome se radi, uopšte nemam pojma.

Identitet muškarca još nije poznat jer nisu pronađena njegova lična dokumenta. Biće ispitani ljudi koji žive u ovom kraju kako bi se utvrdilo da li je neko poznavao preminulog muškarca. Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom koja će biti urađena po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

