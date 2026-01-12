Slušaj vest

Srđan K. je, kako Kurir saznaje, priveden na saslušanje nakon što je u njegovom domu u naselju Bečmen u Surčinu jutros pronađeno telo muškarca Predraga Ž. (42).

Privođenje je usledilo nakon obavljenog uviđaja i prikupljanja prvih saznanja u okviru istrage.

Podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros oko 8.30 časova, nakon što je Srđan K. pozvao policiju, navodeći da njegov prijatelj ne daje znake života.

1/8 Vidi galeriju Mesto zločina u Bečmenu Foto: Petar Aleksić

- Srđan K. je priveden zbog sumnje da je povezan sa smrću muškarca čije je telo pronađeno u njegovoj kući. Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti – rekao je izvor blizak istrazi:

- On je u nekom trenutku doveden ponovo u kuću, najverovatnije radi rekonstrukcije, pa je onda vraćen u policijsko vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, njih dvojica su prethodne večeri zajedno konzumirali alkohol, a prema tvrdnjama Kostića, u jednom trenutku su zaspali.

Srđan K. Foto: Društvene Mreže

- On je izjavio da mu je prijatelj došao već u alkoholisanom stanju i da su nastavili da piju. Naveo je da se probudio i zatekao prijatelja bez znakova života – dodao je sagovornik Kurira.

Međutim, dodatnu sumnju izazvala je činjenica da su lekari Hitne pomoći na telu preminulog uočili podlive, zbog čega je policija nastavila intenzivnu istragu.

Srđan K. sa policijom ispred kuće Foto: Petar Aleksić

- Na telu su uočeni podlivi, ali za sada nije moguće sa sigurnošću reći da li su oni nastali usled nasilja ili na neki drugi način. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije – naveo je izvor.

Srđan K. je, kako saznajemo, zadržan u policiji, a daljom istragom biće utvrđena njegova eventualna odgovornost.