Prva komšinica privedenog Srđana K.(41), koji se sumnjiči da je ubio svog druga, ispričala je za Kurir da je pokojni Predrag Živković (43) kobne večeri bio kod njega u kući, gde su, prema njenim rečima, zajedno pili alkohol.

- Predrag je bio sinoć kod Srđana. Zapili su se. Sigurna sam da ga je Srđan pretukao do smrti pod uticajem droge i alkohola, čula se buka u jednom momentu, mada se to često dešava - tvrdi potresena komšinica za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Policija odvodi Srđana K. posle zločina u Bečmenu Foto: Petar Aleksić

Kako navodi, meštani su se godinama plašili Srđana, koga opisuju kao problematičnog, agresivnog i sklonog porocima.

- Ljudi su ga se plašili. Bio je neradnik, stalno u problemima, uvek neko sumnjivo društvo oko njega – kaže ona.

Komšinica ističe da je Srđanov rođeni brat potpuna suprotnost, te da je više puta pokušao da mu pomogne.

Foto: Petar Aleksić

- Njegov brat je predivan čovek, ima svoju firmu. Zaposlio ga je da bi ga sklonio sa ulice, da mu pomogne. A Srđan ga je potkradao, rođenog brata – tvrdi sagovornica Kurira i dodaje da je Srđan živeo u Bečmenu sa nepokretnim ocem.

Prema njenim rečima, Srđan se u jednom periodu lečio i boravio u bolnici, zbog čega su komšije pomislile da je konačno krenuo pravim putem.

- Mislili smo da se smirio, da se izlečio – kaže ona.

mesto zločina Foto: Petar Aleksić

Međutim, kako dodaje, nada je kratko trajala.

- Srela sam ga pre neki dan. Pričali smo normalno. Rekao mi je da je završio sa drogom, da je sve iza njega. Ali džabe – zaključuje sagovornica.

Policija Izvor: Petar Aleksić

Podsetimo, Srđan K. je priveden nakon što je njegov prijatelj Predrag Živković pronađen mrtav, a policija i dalje ispituje sve okolnosti ovog slučaja. Kako smo već izvestili, Srđan je ponovo dovođen u kuću, najverovatnije radi rekonstrukcije. On je, da podsetimo, policiji prijavio da je druga Predraga sa kojim je pio, ujutru pronašao mrtvog. Nakon završenog uviđaja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je uhapšen zbog sumn je da je ubio druga.