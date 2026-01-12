PRIJATELJ MRTVOG MUŠKARCA KOJI JE PRONAĐEN U KUĆI U BEČMENU UHAPŠEN ZBOG UBISTVA: Zajedno pili, pa prijavio policiji da mu drug ne diše
Srđanu K. (41), koji je priveden na saslušanje nakon što je u njegovom domu u naselju Bečmen u Surčinu jutros pronađeno telo muškarca Predraga Ž. (43), po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo, saznaje Kurir.
On je priveden nakon što su tužilac i policija obavili uviđaj na mestu zločina.
- On se sumnjiči da je ubio prijatelja Predraga Ž. čiju je smrt jutros prijavio - potvrdio je sagovornik Kurira.
Podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros oko 8.30 časova, nakon što je Srđan K. pozvao policiju, navodeći da njegov prijatelj ne daje znake života.
- Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti – rekao je izvor blizak istrazi:
Prema nezvaničnim informacijama, Srđan K. i Predrag Ž. su prethodne večeri zajedno konzumirali alkohol, a prema tvrdnjama uhapšenog, u jednom trenutku su zaspali.
- On je izjavio da mu je prijatelj došao već u alkoholisanom stanju i da su nastavili da piju. Naveo je da se probudio i zatekao prijatelja bez znakova života – dodao je sagovornik Kurira.
Međutim, sumnju je izazvala činjenica da su lekari Hitne pomoći na telu preminulog uočili podlive, zbog čega je policija nastavila istragu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
- Na telu su uočeni podlivi, ali za sada nije moguće sa sigurnošću reći da li su oni nastali usled nasilja ili na neki drugi način. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije – naveo je izvor.