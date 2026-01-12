Slušaj vest

Srđanu K. (41), koji je priveden na saslušanje nakon što je u njegovom domu u naselju Bečmen u Surčinu jutros pronađeno telo muškarca Predraga Ž. (43), po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo, saznaje Kurir.

On je priveden nakon što su tužilac i policija obavili uviđaj na mestu zločina.

- On se sumnjiči da je ubio prijatelja Predraga Ž. čiju je smrt jutros prijavio - potvrdio je sagovornik Kurira.

Podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros oko 8.30 časova, nakon što je Srđan K. pozvao policiju, navodeći da njegov prijatelj ne daje znake života.

1/5 Vidi galeriju Policija odvodi Srđana K. posle zločina u Bečmenu Foto: Petar Aleksić



- Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti – rekao je izvor blizak istrazi:

Prema nezvaničnim informacijama, Srđan K. i Predrag Ž. su prethodne večeri zajedno konzumirali alkohol, a prema tvrdnjama uhapšenog, u jednom trenutku su zaspali.

- On je izjavio da mu je prijatelj došao već u alkoholisanom stanju i da su nastavili da piju. Naveo je da se probudio i zatekao prijatelja bez znakova života – dodao je sagovornik Kurira.

Međutim, sumnju je izazvala činjenica da su lekari Hitne pomoći na telu preminulog uočili podlive, zbog čega je policija nastavila istragu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.